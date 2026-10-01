Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, λόγω έκτακτων τεχνικών προβλημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση των πολιτών.