Μέσα σε θερμό κλίμα και με ξεκάθαρη διάθεση να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις, προκειμένου να εκλείψουν οι εντάσεις και οι παρερμηνείες, εξελίχθηκε στο Φανάρι η κρίσιμη συνάντηση της πενταμελούς αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Η εκ βαθέων συζήτηση, η οποία διήρκεσε δύο ώρες, είχε ως κεντρικό άξονα την άρση των παρεξηγήσεων και την αποκατάσταση της πλήρους αρμονίας και ενότητας μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας και του κλήρου και λαού της Μεγαλονήσου.

Την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο εκπροσώπησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος και οι Μητροπολίτες Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος. Το «παρών» έδωσαν, ως επιφανή λαϊκά μέλη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και «Άρχων Έξαρχος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιώργος Μαρινάκης. Η αντιπροσωπεία υπέβαλε, μάλιστα, τις ευχές όλου του πληρώματος της κρητικής εκκλησίας για την επέτειο των 35 χρόνων του Παναγιωτάτου στον Οικουμενικό Θρόνο.

Το αγκάθι

των Σταυροπηγιακών Μοναστηριών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Παναγιώτατος τόνισε με έμφαση το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του να ορίζει εκπροσώπους, οι οποίοι θα ιερουργούν στις μεγάλες γιορτές των Σταυροπηγιακών Μοναστηριών του νησιού, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό για τον κίνδυνο αποξένωσης των τοπικών ιεραρχών από τα εν λόγω μοναστήρια, ξεκαθαρίστηκε με την απάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη που ήταν καθησυχαστική, αφού τόνισε πως το Πατριαρχείο ζητά απλώς να λειτουργεί εκπρόσωπός του μία φορά τον χρόνο και δεν προτίθεται να παρέμβει στα διοικητικά ή οικονομικά ζητήματα, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τοπικών μητροπόλεων.

Αποκάλυψη

για τις διαβολές

και τον υπόκοσμο

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, που προέκυψε και άφησε ικανοποιημένη την κρητική αντιπροσωπεία, ήταν η αποκάλυψη του παρασκηνίου που γεννούσε τις εντάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρξαν στοχευμένες «διαβολές» από μοναχούς της Δυτικής Κρήτης, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν κομβικό ρόλο στη διαχείριση Σταυροπηγιακών Μοναστηριών. Τα πρόσωπα αυτά διαστρέβλωσαν την αλήθεια απέναντι στον Πατριάρχη, αποκρύπτοντας τις νομικές τους περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη, τις διασυνδέσεις ορισμένων με άτομα του υποκόσμου, καθώς και τις δόλιες προσπάθειές τους να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών. Στόχος τους ήταν να συκοφαντήσουν τους Ιεράρχες της Κρήτης, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι τη δράση τους, ανέκοψαν τα σχέδιά τους και φρόντισαν να τους απομακρύνουν από τις θέσεις ευθύνης.

Το μήνυμα Αρναουτάκη:

Η καλύτερη τοποθέτηση

του Αρχιεπισκόπου

Αναφερόμενος στα τεκταινόμενα και το κλίμα της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, μέσα από δημόσια τοποθέτησή του κατά την τελετή του αγιασμού της νέας αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Ηράκλειο, εξήρε τη στάση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Χαρακτήρισε την τοποθέτηση του κ.κ. Ευγενίου απέναντι στο Πατριαρχείο ως «την καλύτερη των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως προάγει τη διεκδίκηση, την ενότητα και την ειρήνη». Παράλληλα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όπου σπείρονται ζιζάνια, ακόμα και στην ίδια την οικογένεια, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς όμως, μέσα από την πειθώ, καταφέραμε να μεταφέρουμε στους λήπτες των αποφάσεων τις προτάσεις μας», υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης, αναφερόμενος στις λύσεις που δόθηκαν. Παράλληλα, έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά των τοπικισμών, τονίζοντας ότι «η Κρήτη μας ενώνει» και δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της τοπικής Εκκλησίας, ο Περιφερειάρχης προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις. Ήδη ξεκινά η υλοποίηση προγράμματος ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για σεισμοπλήκτους ναούς που έχει κάνει μελέτες η Περιφέρεια Κρήτης. Επιπρόσθετα, προανήγγειλε το άνοιγμα ενός νέου προγράμματος τον Οκτώβριο, το οποίο στοχεύει να έχει αντίστοιχα ποσά με αποκλειστικό σκοπό τη συντήρηση και ανάδειξη των μοναστηριών και των εκκλησιών της Κρήτης που έχουν προβλήματα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ