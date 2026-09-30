Σε αυξημένη κινητοποίηση θα είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για το συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και οι παρακάτω δυνάμεις:

1. Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

2. Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και

3. Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, έως και την Κυριακή 04-10-2026.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, και μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.