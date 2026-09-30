Euroleague: Πρώτη νίκη η Εφές, στο «μηδέν» η Ρεάλ

Euroleague: Πρώτη νίκη η Εφές, στο «μηδέν» η Ρεάλ

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Euroleague: Πρώτη νίκη η Εφές, στο «μηδέν» η Ρεάλ

by anatolh kim
30/09/2026
in Αθλητισμός, Μπάσκετ
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«Δύο στα δύο» για τη Φενέρμπαχτσε στην Euroleague, μετά την νίκη επί της Μπάγερν που επιτεύχθηκε εύκολα. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε 100-76 έχοντας αποκτήσει από το πρώτο δεκάλεπτο (31-13 στο 9΄) τεράστια διαφορά, η οποία «άγγιξε» και τους 30 πόντους (72-44 στο 29΄).

«Βομβαρδισμός» από τρίποντα με 15/30 και πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τη Φενέρ, ήταν συστατικά που… απαγόρευσαν στη Μπάγερν να διεκδικήσει κάτι, παρά την προσπάθεια του Ουάσινγκτον (20π., 8/12 σουτ).
Τα δεκάλεπτα: 31-15, 50-31, 75-51, 100-76

Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, για την πρώτη της νίκη στην εφετινή Euroleague. Οι Τούρκοι του Πάμπλο Λάσο ξέφυγαν 53-41 με επί μέρους σκορ 25-10 στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το τέλος τη διαφορά, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που τους έφερε στο -4 (84-80 στο 37΄). Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π.
Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84

Με εκρηκτικό ξεκίνημα και σερί 12-0 στη δεύτερη περίοδο (από 23-25, 35-25 στο 13΄) η Ντουμπάι εφάρμοσε το δικό της «νόμο» και επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα για να κάνει το «2 στα 2» στη Euroleague. Το ματς έγινε στο Άμπου Ντάμπι, η διαφορά έφτασε μέχρι τους 20 πόντους (76-56 στο 29΄) κι έτσι η αντεπίθεση της «Μπάρτσα» (90-84 στο 38΄) έμεινε χωρίς αντίκρισμα. Οι Καμπενγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87
www.real.gr

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