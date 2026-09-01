Διαδικασία σύνταξης του φακέλου που θα περιλαμβάνει την πρόταση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη β’ φάση (και πιο ολοκληρωμένη ανάπλαση του παραλιακού δρόμου Ακτής Στ. Κουνδούρου), είναι σε εξέλιξη στις Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου και σύντομα θα αποσταλεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρόκειται για τη μελέτη του παραλιακού και τη διαμόρφωσή του στο πρότυπο των φωτορεαλιστικών απεικονίσεων που είχε δημοσιεύσει ο Δήμος (Β’ φάση) και σύντομα θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προς έγκριση της λειτουργικότητας της χερσαίας ζώνης λιμένος κλπ, ώστε μετά να μπορεί να δημοπρατηθεί και αυτό το έργο.

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης στην ΑΝΑΤΟΛΗ, σημειώνοντας ότι αυτός ο φάκελος και η αντίστοιχη παρέμβαση θα γίνει στον παραλιακό σε δεύτερη φάση, αφού προηγηθεί η πρώτη φάση που αφορά την εξαγγελθείσα, για την χειμερινή περίοδο, επέμβαση στο χώρο, για την απομάκρυνση των τσιμεντένιων πεζοδρομίων, την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στα αντίστοιχα σημεία, διαγραμμίσεις, σήμανση και φωτεινό σηματοδότη στην στροφή κάτω από τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται για την επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας των οχημάτων, στον παραλιακό. Το κόστος των παρεμβάσεων αυτών έχει κοστολογηθεί στις 74.000 ευρώ που θα διαθέσει ο Δήμος από δικούς τους πόρους.

Δεν περιλαμβάνει επεκτάσεις προς τη θάλασσα

Η ανάπλαση της β’ φάσης, που προτίθεται να κάνει η δημοτική αρχή, θα περιοριστεί στην υφιστάμενη γεωμετρία της Ακτής Στ. Κουνδούρου, εξήγησε ο Δήμαρχος. Οι τυχόν επεκτάσεις προς το θαλάσσιο μέτωπο για διαπλάτυνση των σημείων που κρίνονται αναγκαία για πιο άνετη κυκλοφορία, θα γίνουν σε τρίτη φάση, στο μέλλον, δεδομένου ότι τέτοιες παρεμβάσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη εγκεκριμένου «master plan» του λιμένα και άλλες πιο σύνθετες διαδικασίες.

Η δημοπράτηση

Η δημοπράτηση της β’ φάσης θα προχωρήσει μόλις εξασφαλιστεί το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεδομένου ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί ένα τμήμα της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αυτών μέσω της Περιφέρειας Κρήτης ύψους 1,45 εκατομμυρίων ευρώ. Τα υπόλοιπα θα εξασφαλιστούν από συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης που θα αναζητήσει ο Δήμος, πιθανότατα αναζητώντας κάποιο πρόγραμμα να το εντάξει. Πιθανόν η χρηματοδοτική πηγή να είναι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο προϋπολογισμός για το κόστος της β΄ φάσης ανάπλασης του παραλιακού δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αφού μια από τις κοστοβόρες παρεμβάσεις είναι η υπογειοποίηση δικτύων, εξήγησε ο κ. Μενεγάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ