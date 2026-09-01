Την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας, λιτή εσωτερική τελετή για την Παράδοση – Παραλαβή της Πρυτανικής Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Στην τελετή παρέστησαν τα μέλη της απερχόμενης και της νέας Πρυτανικής Αρχής, καθώς και μέλη του απερχόμενου και του νέου Συμβουλίου Διοίκησης.

Ο απερχόμενος Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην ολοκλήρωση μιας πορείας περίπου εννέα ετών στην Πρυτανεία, επισημαίνοντας ως δύο από τους σημαντικότερους σταθμούς της θητείας του, τη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το 2019 και την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής το 2025.

Όπως σημείωσε, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο βρίσκεται σήμερα σε μια ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο της ιστορίας του, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά βήματα θεσμικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης και έχοντας ενισχύσει το αποτύπωμά του στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη θέση του Πανεπιστημίου στις αξιολογήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις υψηλές επιδόσεις του στους τομείς της διασύνδεσης με την κοινωνία και της διεθνοποίησης, καθώς και στη διεθνή αξιολόγησή του από τον οργανισμό QS, από τον οποίο έλαβε συνολική διάκριση τεσσάρων αστέρων, καθώς και την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων στους τομείς της Έρευνας, της Απασχολησι μότητας και της Καλής Διακυβέρνησης.

Ο Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης απέδωσε την πρόοδο αυτή στη συνολική προσπάθεια της πανεπιστημιακής κοινότητας και ευχήθηκε στον νέο Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη και στη νέα Πρυτανική Αρχή μια δημιουργική και επιτυχημένη θητεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Πανεπιστήμιο διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για να κατακτήσει ακόμη υψηλότερη θέση στον ακαδημαϊκό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Ο νέος Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρύτανη, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, και την απερχόμενη Πρυτανική Αρχή για το έργο και την παρακαταθήκη τους, σημειώνοντας ότι η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει ένα Πανεπιστήμιο με σημαντικές κατακτήσεις, ισχυρά ακαδημαϊκά Τμήματα και αυξανόμενη εμπιστοσύνη από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ως κεντρική στρατηγική επιλογή της νέας περιόδου έθεσε τη «συνεχή ποιοτική υπέρβαση», με έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, των υποδομών, της διοίκησης και της καθημερινότητας της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να βρίσκονται ουσιαστικά στο επίκεντρο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως προτεραιότητες τη φοιτητική στέγαση και μέριμνα σε όλους τους ακαδημαϊκούς πόλους, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την προσβασιμότητα, την ασφάλεια, τις σύγχρονες αίθουσες και τα εργαστήρια, καθώς και την ενίσχυση του αθλητισμού, του πολιτισμού και συνολικά της ποιότητας της φοιτητικής ζωής. Όπως τόνισε: «η ακαδημαϊκή προσφορά μας ξεκινά από την ποιότητα της καθημερινότητας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περαιτέρω διεθνοποίηση του ΕΛΜΕΠΑ και στη φιλοδοξία να καταστεί διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου δεκαετούς σχεδίου για τις υποδομές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Σητεία, καθώς και στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης σε ένα μοντέλο διοίκησης που θα στηρίζεται στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχικότητα, τη δικαιοσύνη και την ακαδημαϊκή αξιοκρατία, θέτοντας ως στόχο: «να κάνουμε το ΕΛΜΕΠΑ ένα από τα πλέον δυναμικά και αναγνωρίσιμα δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας. Ένα Πανεπιστήμιο που θα παράγει γνώση, θα δημιουργεί ευκαιρίες, θα υπηρετεί την κοινωνία και θα εμπνέει τους νέους ανθρώπους.»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο νέος Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά τον Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη για την πολυετή προσφορά του και τη συμβολή του στη θεσμοθέτηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει την Πρυτανεία με βαθιά πίστη στις δυνατότητες και κυρίως, στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου. Τόνισε ότι η νέα Πρυτανική Αρχή θα πορευθεί με σχέδιο, συγκεκριμένους στόχους, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, διάθεση να ακούει και να διορθώνει, επισημαίνοντας ότι ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο δημιουργείται από μια κοινότητα που πιστεύει στις δυνάμεις της. Όπως ανέφερε, στόχος είναι στο τέλος της τετραετίας το ΕΛΜΕΠΑ να είναι «καλύτερο, ισχυρότερο και πιο αισιόδοξο», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για το Ίδρυμα.