Φωτιά καταγράφηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μουζουράς Χανίων.

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, Α/Φ αεροσκάφη, Ε/Π ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.