Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο χώρος του παλιού «Ειρηνοδικείου», που θα αποτελέσει το «σπίτι του Αη- Βασίλη», έχει μετατραπεί σε εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται διάφορες δημιουργίες που θα στολίσουν το «σπίτι» και θα συμπληρώσουν το διάκοσμο του Δήμου μας.

Στο χώρο της Πινακοθήκης συναντήσαμε την κ. Δώρα Δημητρίου και μας μίλησε για τις εργασίες που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας: «Φτιάχνουμε τα χριστουγεννιάτικα σχέδια για τον Δήμο μας. Φέτος αποφασίσαμε να τα κάνουμε μόνοι μας… το τμήμα Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού. Επιθυμία μας είναι να μην χρησιμοποιήσουμε μόνο ό,τι παλιό έχουμε, αλλά να φτιάξουμε και καινούργιο διάκοσμο, ο οποίος θα μείνει στον Δήμο. Έχουμε σχεδιάσει ήδη το σπιτάκι και διάφορες φιγούρες , όπως μάγους, ξωτικά, στρατιώτες, μπαστουνάκια, αλλά και ένα θρόνο στον οποίο θα φωτογραφίζονται τα παιδιά. Σιγά -σιγά όλα παίρνουν την τελική τους μορφή, με περισσότερες λεπτομέρειες. Κάθε χρόνο θα προσθέτουμε και άλλες ιδέες».

Ειδική αναφορά μας έκανε η Δώρα στους εθελοντές, που βοηθούν στις κατασκευές: «Μεγάλη είναι η βοήθεια που έχουμε από το Σύλλογο Αλλοδαπών INCO . Πολύτιμη είναι και η βοήθεια από τον Γιώργο Νιωτάκη , στο κατασκευαστικό κομμάτι. Μας βοηθούν επίσης άλλα δύο άτομα, τις απογευματινές ώρες, η Λαμπρινή Γραμμέλη και ο Αντώνης Δατσέρης . Περισσότερους εθελοντές θα χρειαστούμε, που θα πλαισιώσουν όλες τις δράσεις που προγραμματίζονται στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου».

που βοηθούν στις κατασκευές: «Μεγάλη είναι η βοήθεια που έχουμε από το Σύλλογο Αλλοδαπών . Πολύτιμη είναι και η βοήθεια από τον , στο κατασκευαστικό κομμάτι. Μας βοηθούν επίσης άλλα δύο άτομα, τις απογευματινές ώρες, η και ο . Περισσότερους εθελοντές θα χρειαστούμε, που θα πλαισιώσουν όλες τις δράσεις που προγραμματίζονται στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου». Για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων μιλήσαμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη: «Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αφορούν όλο το Δήμο μας, τον Άγιο Νικόλαο και Κοινότητες. Προετοιμάζονται πολύ καιρό τώρα, από πολλούς ανθρώπους και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε και από τους Συλλόγους, να μας στείλουν τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει, ώστε να έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Θα ήθελα ακόμα να επισημάνω ότι οι εκδηλώσεις θα έχουν μεγάλη ποικιλία, θα καλύπτουν δηλαδή πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα».

