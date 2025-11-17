Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, προέκταση και ολοκλήρωση του έπους της Αλβανίας, των Μακεδονικών οχυρών και της Μάχης της Κρήτης, υπήρξε έργο όλων των Ελλήνων, που με τις όποιες δυνάμεις τους αντιτάχθηκαν στους κατακτητές και πολέμησαν για το πανάκριβο αγαθό της Ελευθερίας. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν η πρώτη γενναία πράξη αντίστασης ενάντια στην γερμανική κατοχή και το φασισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο Εορτασμός της Ιστορικής Επετείου θα πραγματοποιηθεί με μεγάλη λαμπρότητα προκειμένου να αποδοθεί έμπρακτα ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Η Ελληνική Πολιτεία καθιέρωσε με το αρ. 10 του Ν.1285/1982 την Επέτειο της Μάχης του Γοργοποτάμου ως ημέρα Πανελλήνιου Εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης. Η μάχη αυτή, σταθμός της αντιστασιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα, χάρη στον ενωτικό της χαρακτήρα, φωτεινό παράδειγμα για τις επερχόμενες γενιές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τον Άγιο Νικόλαο, τα εξής:

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γενικό Σημαιοστολισμό των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.

Φωταγώγηση της πόλης του Αγίου Νικολάου (με μέριμνα του Δήμου), του Λιμενικού Ταμείου, των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι, από τη δύση του ήλιου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Ώρα 08.00:

Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο των Πεσόντων από Προσκόπους και Οδηγούς.

Ώρα 10:15:

Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, (σύμφωνα με υγειονομικά πρωτόκολλα)

Πρόεδρος της Βουλής

Αμέσως μετά το πέρας της Δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την κ. Σεργάκη Μαρία Φυσικός και Ιστορική Αναλύτρια.

Στη συνέχεια, στο χώρο του Μνημείου των Ηρώων, θα γίνει Επιμνημόσυνη Δέηση.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές της Π.Ε. Λασιθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης ,τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τους Εκπροσώπους κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς, τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λασιθίου, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, τον Πρόεδρο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, τον Πρόεδρο του παραρτήματος Αγίου Νικόλαου της ΠΕΑΕΑ, τον Πρόεδρο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, τον Πρόεδρο Εφέδρων Οπλιτών, τον Εκπρόσωπο Συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74», τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, το Πρόεδρο Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τοπ. Τμήμα Αγίου Νικολάου, τον Πρόεδρο του Εμπορικού, Τεχνικού & Οικονομικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων.

Τελετάρχης ορίζεται ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Αντώνιος Κριτσωτάκης υπεύθυνος Φ.Α.ΣΧ.Α. Δ.Δ.Ε. Λασιθίου.

Ώρα 17.30:

Υποστολή της Σημαίας στο Ηρώο των Πεσόντων από Προσκόπους

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ