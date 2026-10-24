Από την Ξάνθη, όπου βρέθηκε αυτές τις ημέρες ο Γρηγόρης Δημητριάδης, είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τον σύγχρονο τρόπο ενημέρωσης και την ανάγκη χρηστής διαχείρισης των social media.

Όπως επεσήμανε ο κύριος Δημητριάδης «η επικοινωνία σήμερα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, δεν είναι όπως παλιά. Παλιά, υπήρχαν οι εφημερίδες, τελειώσαμε. Μετά ήρθε η τηλεόραση, το μάθαμε κι αυτό» και συνέχισε περιγράφοντας τον σημερινό τρόπο με τον οποίο ο πολίτης έρχεται σε επαφή με την είδηση.

«Τώρα έχουμε το ίντερνετ, τα social media πλέον. Ένα πράγμα όμως είναι ο κανόνας: η αξιοπιστία» – ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά για τον χρυσό κανόνα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης που συμπυκνώνεται σε αυτήν τη μια λέξη: Αξιοπιστία.

Η εμπέδωση της αξιοπιστίας είναι αυτή που κάνει τον πολίτη να νιώσει ότι δεν είναι έρμαιο στον ορυμαγδό της «πληροφορίας», διότι όπως τονίζει «οι πολίτες δεν είναι χαζοί!» και εξηγεί με οικονομία λέξεων ποιο είναι εκείνο που χρειάζονται οι άνθρωποι από ένα κράτος και μια συνετή κυβέρνηση.

«Αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι να υπάρχει ένα κράτος και μια κυβέρνηση, η οποία να προσπαθεί να διορθώνει. Και όταν έχεις την έννοια να κάνεις σωστή επικοινωνία, δηλαδή πραγματικά να εξηγήσεις τι έχεις καταφέρει να κάνεις και τι δεν μπόρεσες να κάνεις και να κάνεις αυτοκριτική, τότε θα το κάνεις και καλά».

Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρεται στους «κινδύνους» που ελλοχεύουν από τις «μοδάτες» μορφές ενημέρωσης και το πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει την πραγματική πολιτική από την εικονοποιημένη πολιτικολογία.

«Δυστυχώς σήμερα έχουμε τη μόδα του TikTok, που βγαίνουν όλοι και γυρνάνε τα βιντεάκια τους και νομίζουν έτσι ότι παράγουν πολιτική. Δεν παράγεις πολιτική έτσι. Πολιτική παράγεις όταν λύνεις προβλήματα. Άρα ξεκινάς από την αξιοπιστία και από τη χρηστή διαχείριση των social media» είναι η πεποίθηση του Γρηγόρη Δημητριάδη και το σύνορο απέναντι στην επέλαση της άκριτης, αφιλτράριστης είδησης και με πολλαπλά φίλτρα φίλαυτης εικόνας.