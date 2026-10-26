Οι μαθητές/ριες της Δ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου επισκέφθηκαν τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ενορίας Αγίας Τριάδος την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας.

Στόχος ήταν να προσφέρουν λίγες στιγμές χαράς, καθώς επίσης και να τιμήσουν τους ανθρώπους που αποτελούν τις «ρίζες» της κοινωνίας με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ.Στέλλα Ταμπακάκη και συνοδό την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης κ.Δέσποινα Χαρούλη. Η επίσκεψη ξεκίνησε με μια ζεστή συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές και τους ηλικιωμένους. Τα παιδιά άκουσαν με καθηλωτικό ενδιαφέρον ιστορίες από το παρελθόν, σοφές συμβουλές ζωής, αλλά και τις δυσκολίες και τις ομορφιές μιας άλλης εποχής.

Στη συνέχεια, οι μαθητές παρακολούθησαν ένα σύντομο αφιέρωμα για την προσφορά της τρίτης ηλικίας στην οικογένεια και την κοινωνία, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό, φροντίδα και αγάπη προς τους ηλικιωμένους. Το κλίμα φορτίστηκε συναισθηματικά όταν όλοι μαζί παρακολούθησαν το βίντεο βασισμένο στο κλασικό παραμύθι του Shel Silverstein, «Το Δέντρο που Έδινε».

Η ιστορία του δέντρου που προσφέρει τα πάντα χωρίς να ζητά τίποτα ως αντάλλαγμα λειτούργησε ως αλληγορία για την ανιδιοτελή προσφορά των παππούδων και των γιαγιάδων στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Εμπνευσμένα από το βίντεο, τα παιδιά ετοίμασαν στους τροφίμους όμορφες χειροποίητες κατασκευές: ένα «δέντρο της αγάπης», όπου πάνω στα φύλλα τους είχαν γράψει μηνύματα ευγνωμοσύνης και όμορφες κάρτες.

Η όμορφη αυτή συνάντηση των διαφορετικών γενεών έκλεισε με ένα κέρασμα και ζεστά χαμόγελα. Αποχαιρέτησαν το γηροκομείο με τις καρδιές γεμάτες συναισθήματα και με την υπόσχεση πως αυτή η επίσκεψη δεν θα είναι η τελευταία. Οι ηλικιωμένοι δεν χρειάζονται μόνο την ηθική υποστήριξη, αλλά και τη φυσική μας παρουσία, τη συντροφιά και το ενδιαφέρον μας. Τους ευχαριστούμε για το μάθημα ζωής που προσέφεραν στους/ις μαθητές/ριές μας! Θέλουμε να εκφράσουμε, επίσης, τις πιο θερμές ευχαριστίες στον διευθυντή κ.Μανώλη Κασσωτάκη και σε όλο το προσωπικό του για τη θερμή φιλοξενία, καθώς και για το σπουδαίο έργο που επιτελούν καθημερινά. Η ευγένεια, η υπομονή και η αφοσίωση τους αποτελούν μάθημα ανθρωπιάς για όλους μας.

Η Διεύθυνση του 5ου Δημοτικού

Σχολείου Αγίου Νικολάου

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός Στέλλα Ταμπακάκη