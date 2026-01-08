Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών (pBLS/BLS AED) για γονείς και εργαζόμενους στον παιδικό σταθμό της Αμμούδας, εστιάζοντας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε παιδιά και βρέφη.

Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 17:00, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εργαζόμενους αλλά και για τους γονείς να αποκτήσουν κρίσιμες δεξιότητες για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Συμμετέχουν οι εκπαιδευτές : Έφη Ταβλαδάκη MD,Phd Παιδίατρος Εντατικολόγος -Ιωάννης Ρουκουνάκης MD, MSc Ορθοπεδικός, Χειρούργος, Τραυματιολόγος.

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα : 28410 – 86100 & 28410 -86090.

Η παραπάνω δράση αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία να «εξοπλιστούν» γονείς και εργαζόμενοι με γνώσεις που μπορούν να σώσουν ζωές καθώς η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική σε επείγοντα περιστατικά!