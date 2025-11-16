Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου για την υπεράσπιση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κα της δημόσιας δωρεάν υγείας.