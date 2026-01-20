Βραβείο Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στον Πολιτισμό απονεμήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Λασιθίου, στον Προοδευτικό Σύλλογο Ελούντας.

Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιάννης Σταμέλος, εξηγώντας το σκεπτικό του θεσμού των βραβεύσεων από την εταιρεία, είπε: «Είναι η ένατη συνεχή χρονιά εφέτος κατά την οποία η Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων για το νομό μας σε ξεχωριστή τελετή και να τους εκφράσει συμβολικά και ταπεινά την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτό που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο».

Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μανώλης Μακράκης απένειμε το βραβείο στον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας Μανώλη Καψωριτάκη, ο οποίος ευχαριστώντας δήλωσε: «Ως νέοι, ελπίζουμε και μεις να συνεχίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ευχόμαστε επίσης το περιοδικό, Αμάλθεια, που εκδίδει η εταιρεία να συνεχίσει να εκδίδεται από εσάς και να βρει συνεχιστές πετυχαίνοντας ακόμη μεγαλύτερη παρουσία».

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο κ. Μακράκης, ευχαριστώντας τον κ. Σταμέλο για την προσφορά του. «Είναι ένας άνθρωπος που ήλθε από την Αθήνα, ασχολήθηκε με τον πολιτισμό της Κρήτης και αποτελεί ένα σύμβολο αντίστασης στην ομογενοποίηση και παγκοσμιοποίηση κατά των οποίων καλούμε όλα τα πολιτιστικά σωματεία να αγωνιστούν. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος τίτλος τιμής που απονέμετε στους τοπικούς φορείς και πρόσωπα -και ο οποίος μου είχε απονεμηθεί και μένα στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, γιατί ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελούντας ήταν μαθητής και δικός μου και του κ. Σταμέλου και δίνει το παρών στη διάδοχη κατάσταση», είπε ο κ. Μακράκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ