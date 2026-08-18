Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί γλέντι στο Βρουχά, με τον Χρύσανθο Μακράκη και τον Νίκο Γ. Μανιουδάκη. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βρουχά,