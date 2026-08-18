Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου διορίζονται για το σχολικό έτος 2026-2027, από αυτή τη φάση διορισμών, 18 εκπαιδευτικοί: 9 Δάσκαλοι (ΠΕ70), 6 Νηπιαγωγοί (ΠΕ60), 2 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και 1 εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86).

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Γιώργος Μαμάκης, σχολιάζοντας τους νέους διορισμούς, επισημαίνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τη σταθερότητα των σχολείων του νομού και έρχεται να προστεθεί στους διαδοχικούς μόνιμους διορισμούς των προηγούμενων ετών.

Όπως εκτιμά, η ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού αναμένεται να οδηγήσει σε αισθητά περιορισμένες ανάγκες αναπληρωτών στις βασικές ειδικότητες της Γενικής Εκπαίδευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εκλείψουν οι ανάγκες στην Παράλληλη Στήριξη, την Ειδική Αγωγή και άλλες εξειδικευμένες δομές.

Ο κ. Μαμάκης υπογραμμίζει ότι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λασιθίου περνά πλέον σε μια διαφορετική φάση, όπου το ζητούμενο δεν είναι μόνο η κάλυψη των κενών, αλλά η ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του αυξημένου μόνιμου εκπαιδευτικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το μαθητικό δυναμικό δέχεται δημογραφικές πιέσεις.

«Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να έχουμε περισσότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Είναι να μετατρέψουμε τη μεγαλύτερη μονιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ποιότητα για κάθε σχολείο και κάθε μαθητή του Λασιθίου», τονίζει ο Διευθυντής.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ