Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρουμε τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, Λάζαρο Αββανίδη και Ιόλη Στιβακτάκη, για τη διάκρισή τους στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Κωνσταντίνος Δασκαλάκης», που διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Παράρτημα Λασιθίου.

Η επιτυχία τους αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας, της επιμονής και της αγάπης τους για τα Μαθηματικά.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό να καλλιεργούν τις ικανότητές τους, να θέτουν υψηλούς στόχους και να κατακτούν νέες κορυφές!

Θερμά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες!