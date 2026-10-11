Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς, σύμφωνα με το Καταστατικό, καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση με θέμα τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ημερομηνία: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026
Ώρα: 18:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Πολιτιστική Αίθουσα Λατώ (Πρώην Ελαιουργείο Αρχαύλη), στην Κριτσά
Θέματα Γενικής Συνέλευσης
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Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
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Λοιπά θέματα που αφορούν τη διαδικασία των εκλογών.
Σημαντικές Πληροφορίες
Δικαίωμα συμμετοχής:
Έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
Η τακτοποίηση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους και πριν τις εκλογές, στο τηλέφωνο 6955503575 ή στο email του συλλόγου [email protected].
Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για τη συνέχεια και την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.
Εκ του Δ.Σ.