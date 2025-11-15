Μια ξεχωριστή ευκαιρία συμμετοχής σε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν φέτος οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Νεάπολης. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φιλοσοφίας, το σχολείο λαμβάνει μέρος σε ένα διεθνές project αφιερωμένο στη Φιλοσοφία, έναν θεσμό που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα και εξακολουθεί να εμπνέει μαθητές και δασκάλους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από την Ελλάδα, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Γεωργία, προσφέροντας έτσι στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες μέσα από τον φιλοσοφικό διάλογο. Την υλοποίηση του project έχει αναλάβει ο Μιχαηλίδης Αντώνης, εκπαιδευτικός του σχολείου.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ανταλλάξουν απόψεις, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης θεμελιωδών φιλοσοφικών ζητημάτων.

Το project στοχεύει όχι μόνο στη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών, αλλά και στην καλλιέργεια του διαλόγου και της συνεργασίας, αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής και της φιλοσοφικής παράδοσης. Με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οι συμμετέχοντες θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται διαδικτυακά, δημιουργώντας κοινές εργασίες και παρουσιάσεις.

Η Φιλοσοφία, που γεννήθηκε στον τόπο μας, συνεχίζει έτσι να εμπνέει και να ενώνει τους μαθητές της Ευρώπης μέσα από το διάλογο και τη σκέψη, καλλιεργώντας όχι μόνο την ιδιότητα του ενεργού, αλλά και του ελεύθερου πολίτη — του ανθρώπου που σκέφτεται αυτόνομα, σέβεται τη διαφορετικότητα και συμμετέχει υπεύθυνα στη διαμόρφωση του κοινού καλού.