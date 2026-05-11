Μετά την αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών, οι μικροί κυνηγοί ετοιμάζονται ξανά για δράση!
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 31 Μαΐου 2026
Στον δημοτικό κήπος Νεάπολης στις 10:00.
Όλες οι ομάδες που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή παραμένουν κανονικά ενεργές, εφόσον δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στα παιδιά της ομάδας — χρειάζεται μόνο μία τελική επιβεβαίωση συμμετοχής.
Σε περίπτωση αλλαγών στη σύνθεση της ομάδας ή για νέες συμμετοχές, θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου νέα δήλωση συμμετοχής με τα σωστά στοιχεία.
Δηλώσεις συμμετοχής:
• μέσω Email: [email protected]
• με μήνυμα στη σελίδα
• ή με φυσική παράδοση στα 2 σημεία εγγραφής:
Άγιος Νικόλαος – Παλαιό Δημαρχείο (Μαρίνα, 3ος όροφος)
Νεάπολη – Click & Fire, Εθνικής Αντιστάσεως 13
Ο χάρτης άνοιξε ξανά…
Ο θησαυρός περιμένει!