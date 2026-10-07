Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου – Καλού Χωριού (πριν το τούνελ), όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές. Άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού από το όχημα.

Η οδηγός μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, κυρίως για προληπτικούς λόγους, χωρίς να φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.