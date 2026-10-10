Το νέο μυθιστόρημα της Βικτώριας Χίσλοπ έχει τον τίτλο «The Wine-Dark Sea». Ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου αναμένεται να είναι «Σκοτεινή Θάλασσα».

Εμπνευσμένο και αυτό το νέο βιβλίο, από τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, η Βικτόρια Χίσλοπ έγραψε: «Μεγάλο μέρος αυτού του μυθιστορήματος γράφτηκε στην Κρήτη, με θέα τη θάλασσα, ενώ σημαντικά τμήματά του γράφτηκαν και στην Αθήνα. Τις αρχικές σημειώσεις και τις σκέψεις μου τις καταγράφω πάντα με μολύβι σε τετράδιο (ποτέ με στυλό), αλλά μόλις νιώσω ότι κάτι είναι σωστό, το μεταφέρω στον φορητό μου υπολογιστή, τον οποίο έχω πάντα μαζί μου. Αν η μέρα έχει κυλήσει πολύ καλά, συνεχίζω το γράψιμο και το βράδυ, όταν έχει πια σκοτεινιάσει. Λατρεύω να γράφω εκείνη την ώρα της ημέρας. Και αυτό συνοδεύεται πάντα από ένα ποτήρι δροσερό λευκό κρασί».

Το βιβλίο διαδραματίζεται στην Ελλάδα του 1946, στην αυγή του Εμφυλίου Πολέμου. Στο χωριό Καλόπετρα, η νεαρή Φωτεινή χωρίζεται βίαια από τα παιδιά της όταν κυβερνητικοί στρατιώτες εκτοπίζουν τις γυναίκες σε στρατόπεδο στη Χίο. Στη φυλακή, η Φωτεινή δένεται με μια άλλη μητέρα, τη Μαρκέλλα. Όταν οι γυναίκες χωρίζονται οριστικά από τα παιδιά τους, η Φωτεινή δίνει υπόσχεση να βρει και να προστατεύσει όχι μόνο το δικό της παιδί, αλλά και του παιδιού της φίλης της, σε ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό επιβίωσης, μητρικής αγάπης και αλληλεγγύης μέσα στα ερείπια του πολέμου.

ΥΓ: Ο τίτλος The Wine-Dark Sea σημαίνει κατά λέξη «Η θάλασσα στο χρώμα του κρασιού», που θυμίζει το σκούρο κρασί. Η ίδια η Χίσλοπ εξηγεί ότι πήρε τον τίτλο από την Οδύσσεια του Ομήρου. Πρόκειται για το περίφημο ομηρικό επίθετο «οίνοψ πόντος», με το οποίο ο Όμηρος περιγράφει επανειλημμένα τη θάλασσα. Η «σκοτεινή θάλασσα» μπορεί να διαβαστεί και ως εικόνα μιας ταραγμένης, σκοτεινής περιόδου της ελληνικής ιστορίας.

ΛΕΩΝ.Κ.