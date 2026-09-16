Προσδοκίες για έναν εξαιρετικά δυνατό Οκτώβριο, με δυναμική ανώτερη από πέρυσι και πρόπερσι, δημιουργούν για την Κρήτη οι υψηλές πληρότητες του Σεπτεμβρίου, η σημαντικά ενισχυμένη αεροπορική χωρητικότητα και, κυρίως, η εικόνα των προκρατήσεων.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όπως δηλώνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Γιώργος Πελεκανάκης, καταδεικνύουν ότι το καλοκαίρι για τον τουρισμό του νησιού κάθε άλλο παρά τελειώνει μαζί με τον Αύγουστο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα ο Οκτώβριος αναμένεται να θυμίσει περισσότερο περίοδο αιχμής παρά το παραδοσιακό τέλος της σεζόν, καθώς εξελίσσεται πλέον σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό μήνα για τον τουρισμό, με αυξημένη αεροπορική προσφορά, υψηλές πληρότητες, πιο ανταγωνιστικές τιμές και επισκέπτες που επιλέγουν την Κρήτη για τον καλό καιρό και τις ηπιότερες συνθήκες σε σχέση με τους μήνες της υψηλής περιόδου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας επίσημης ενημέρωσης του συστήματος Airdata Tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει για τον φετινό Οκτώβριο περίπου 3,6 εκατομμύρια θέσεις προς την Ελλάδα, έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 18,3%, δηλαδή για περίπου 600.000 επιπλέον αεροπορικές θέσεις.

Η Κρήτη συγκαταλέγεται στις περιοχές που καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο. Στο Ηράκλειο οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για τον Οκτώβριο ανέρχονται σε 548.107, από 458.085 πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 19,7%, ενώ στα Χανιά φτάνουν τις 189.548, έναντι 155.893 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας άνοδο 21,6%.

«Οι προκρατήσεις ήταν πολύ υψηλές από την άνοιξη»

Όπως επισημαίνει σχετικά ο κ. Πελεκανάκης, οι ενδείξεις για έναν πολύ δυνατό Οκτώβριο δεν προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ήταν ορατές ήδη από αρκετούς μήνες νωρίτερα μέσα από την πορεία των κρατήσεων.

«Ο Οκτώβριος θα πάει πάρα πολύ καλά», σημειώνει, εξηγώντας ότι οι προκρατήσεις για τον συγκεκριμένο μήνα ήταν ιδιαίτερα υψηλές ήδη από την άνοιξη. Σύμφωνα με την εικόνα που είχε η ξενοδοχειακή αγορά, η ζήτηση για τον Οκτώβριο ήταν ισχυρή από τον περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που επέτρεπε από νωρίς την πρόβλεψη ότι το τέλος της φετινής περιόδου θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Περιγράφει μάλιστα έναν Οκτώβριο που αναμένεται να κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα από τους αντίστοιχους μήνες των προηγούμενων δύο ετών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ξενοδοχεία στην Κρήτη, τα οποία μέσα στον Οκτώβριο μπορούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να προσεγγίσουν ακόμη και πολύ υψηλά ποσοστά πληρότητας.

Η εικόνα δεν είναι απολύτως ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Όπως εξηγεί ο κ. Πελεκανάκης, παρατηρούνται αυξομειώσεις στη ζήτηση, με μικρά διαστήματα κάμψης και στη συνέχεια νέα άνοδο. Ωστόσο, το γενικό επίπεδο παραμένει καλό για την εποχή, ενώ όσο πλησιάζει ο Οκτώβριος η αγορά δείχνει να αποκτά και πάλι μεγαλύτερη δυναμική.

Γιατί ενισχύεται τόσο πολύ ο Οκτώβριος

Πίσω από τη σημαντική άνοδο του φθινοπωρινού τουρισμού βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων.

Ο Γιώργος Πελεκανάκης αποδίδει σημαντικό μέρος της αυξημένης ζήτησης στις σχολικές διακοπές στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε οικογένειες να πραγματοποιήσουν ταξίδια μέσα στον Οκτώβριο.

Επιπλέον τα τουριστικά πακέτα είναι περισσότερο προσιτά σε σχέση με τους μήνες αιχμής. Η συγκεκριμένη παράμετρος επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της αγοράς, καθώς το ίδιο ξενοδοχειακό προϊόν μπορεί το φθινόπωρο να προσφέρεται μέσα από οργανωμένα πακέτα σε αισθητά χαμηλότερη τιμή, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και έως 40% φθηνότερα από την υψηλή περίοδο.

Καθοριστικός είναι και ο καιρός. Η εμπειρία προηγούμενων ετών έχει δείξει σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών ότι η Κρήτη εξακολουθεί να προσφέρει μέσα στον Οκτώβριο θερμοκρασίες που επιτρέπουν διακοπές με έντονο ακόμη το στοιχείο του καλοκαιριού. Όπως σημειώνει ο κ. Πελεκανάκης, όσοι έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τον συγκεκριμένο μήνα έχουν διαπιστώσει ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να παραμείνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Παράλληλα η άνοδος της προσφοράς από τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operators δημιουργεί με τη σειρά της τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Περισσότερες πτήσεις και περισσότερες διαθέσιμες θέσεις σημαίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στον προορισμό και συνεπώς περισσότερα περιθώρια ώστε η ζήτηση να μετατραπεί σε πραγματικές αφίξεις.

Το «ταβάνι» του Οκτωβρίου και το στοίχημα του Νοεμβρίου

Παρά την ισχυρή δυναμική πάντως ο κ. Πελεκανάκης εμφανίζεται πιο συγκρατημένος ως προς το ενδεχόμενο η μεγάλη τουριστική κίνηση να μεταφερθεί και στον Νοέμβριο.

Όπως εξηγεί, η πραγματική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δε μπορεί να στηριχθεί απλώς στην προσδοκία ότι οι επισκέπτες θα συνεχίσουν να έρχονται επειδή ο καιρός παραμένει καλός. Χρειάζεται να υπάρχει από την προηγούμενη περίοδο οργανωμένος προγραμματισμός, συμβόλαια με tour operators, αεροπορικές συνδέσεις και ξενοδοχειακή διαθεσιμότητα.

Με τα σημερινά δεδομένα, η οργανωμένη σεζόν της Κρήτης εξακολουθεί να έχει ως βασικό χρονικό όριο το τέλος Οκτωβρίου, αν και ορισμένες μονάδες, και στην περιοχή μας, είναι πιθανό να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μέσα στον Νοέμβριο.

«Αρκετά ικανοποιημένοι» από τη φετινή σεζόν

Κάνοντας τον μέχρι σήμερα απολογισμό της φετινής τουριστικής περιόδου ο Διευθυντής της ΠΟΔΙΞ δηλώνει ότι οι άνθρωποι του κλάδου είναι «αρκετά ικανοποιημένοι», παρά το γεγονός ότι η χρονιά εξελίχθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Παρά τις δυσκολίες, όπως σημειώνει, με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, την ακρίβεια, στην έλλειψη προσωπικού αλλά και τις υπόλοιπες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η ζήτηση άντεξε και η σεζόν εξελίχθηκε σε πολύ καλά επίπεδα.

Εκτιμά μάλιστα ότι η μακροπρόθεσμη τάση για την Κρήτη παραμένει ανοδική.

Ένας βασικός λόγος είναι η διαρκής διεύρυνση του αριθμού των ανθρώπων που ταξιδεύουν διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Πολωνία, μια αγορά από την οποία παρατηρείται θεαματική αύξηση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια.

Το νέο αεροδρόμιο και η μάχη για τα slots

Στην εξίσωση των επόμενων ετών ο κ. Πελεκανάκης εντάσσει και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Όπως επισημαίνει, μεγάλοι tour operators και αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν ήδη να ενισχύσουν τη θέση τους στην κρητική αγορά, γνωρίζοντας ότι όταν το νέο αεροδρόμιο τεθεί σε λειτουργία θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες πτήσεων, τα λεγόμενα slots.

Η προσπάθεια για περισσότερες αεροπορικές θέσεις, κατά την εκτίμησή του, συνδέεται επομένως και με μια περισσότερο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Για να διατηρηθούν όμως περισσότερα αεροπορικά προγράμματα χρειάζονται αντίστοιχα ξενοδοχειακές κλίνες και, κυρίως, ζήτηση ικανή να τις γεμίσει.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ