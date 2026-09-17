Σε διαδοχικές συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών που πραγματοποιεί στην περιοχή.

Νέα υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έλεγχο αστυνομικών της Υπηρεσίας στον Άγιο Νικόλαο, κατά τη διάρκεια του οποίου συνελήφθη ένας 32χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης (0,39 gr) και ένας τρίφτης με υπολείμματα της ίδιας ουσίας.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 32χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 235 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε βάζα, μία ζυγαριά ακριβείας και 44 σπόροι κάνναβης. Παράλληλα, βρέθηκαν οκτώ κροτίδες, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), καθώς και 2,6 γραμμάρια MDMA.

Η νέα σύλληψη προστίθεται στη σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου το τελευταίο διάστημα, με τους ελέγχους να συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπόθεση διερευνάται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία.