Ξεκίνησε χθες η επισκευή της ζημιάς που είχε προκληθεί στο μπαλκόνι του παλιού Λιμεναρχείου. Συγκεκριμένα, στο τμήμα του μπαλκονιού, που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του Γραφείου Πληροφοριών και Τουριστικής Προβολής, το οποίο έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, για χρήση στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου και από το οποίο κατέπεσε προχθές, μεγάλο κομμάτι του σοβά, αποκαλύπτοντας τον σκουριασμένο σιδερένιο σκελετό.

Το πρόβλημα με το «φουσκωμένο» σοβά λόγω της σκουριάς του παλιού σκελετού του μπαλκονιού, είχε εντοπιστεί από τον περασμένο Μάρτιο και η ΔΑΕΑΝ είχε προγραμματίσει εργασίες συντήρησης. Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, εν τω μεταξύ ξεκίνησε η τουριστική περίοδος και κρίθηκε ακατάλληλος ο χρόνος για εργασίες με σκαλωσιές στο κεντρικό εκείνο σημείο της πόλεως δίπλα στην πολυσύχναστη γέφυρα και ορατό από τη λίμνη. Ακολούθησαν οι όψιμες βροχές της άνοιξης, αλλά και οι ραγδαίες βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας με αποτέλεσμα τα πολλά νερά που έπεσαν και στο παλαιό αυτό κτίριο να «ποτίσουν» τους παλιούς σοβάδες και να επιταχύνουν την οξείδωση του σκελετού με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση μεγάλου κομματιού σοβά! Τα θραύσματα προσγειώθηκαν ακριβώς στο κατώφλι της εισόδου του Γραφείου Πληροφοριών της ΔΑΕΑΝ, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, γιατί έγινε σε ώρα που το γραφείο ήταν κλειστό.

Χθες συνεργείο έστησε σκαλωσιά και ξεκίνησε εργασίες για συντήρηση συνολικά της πρόσοψης του Γραφείου Πληροφοριών. Το Γραφείο στεγάζεται σε ένα μικρό τμήμα του συνολικού δημοσίου κτιριακού συγκροτήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, το κλειστό, εδώ και χρόνια, Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, το Τελωνείο και η Αποθήκη του, ενώ στον όροφο πάνω από το Λαογραφικό και το Γραφείο Πληροφοριών που στεγάζεται Κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.

Σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια;

Η αποκόλληση του σοβά και η αποκάλυψη του σκουριασμένου σκελετού του μπαλκονιού, εγείρει ερωτηματικά για τη γενικότερη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται τόσο το ισόγειο με την πολύ παλιά κατασκευή όσο και ο προστιθέμενος όροφος. Τα κτίρια αυτά δεν τυγχάνουν της μέριμνας και συντήρησης που υπαγορεύει η παλαιότητά τους, με αποτέλεσμα η φθορά να συσσωρεύεται με τις δεκαετίες που περνούν.

Να ασκηθεί πίεση στην ΕΤΑΔ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διεκδικεί διαχρονικά την παραχώρηση από το ελληνικό δημόσιο (σήμερα Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου) του «ιστορικού» κτιριακού αυτού συγκροτήματος, χωρίς να το έχει πετύχει. Αν αναλογιστεί κανείς, πόση προσπάθεια απαιτήθηκε για να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός πώλησης του παλιού Φρουραρχείου και να γίνει αποδεκτό το αίτημα για παραχώρηση, έστω της χρήσης του από το Δήμο με μίσθωμα, αλλά και ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο έχει καταστεί πλέον η ικανοποίηση αντίστοιχης διεκδίκησης για τα κτίρια δίπλα στη γέφυρα της λίμνης…

Μια επισήμανση, όμως του Δήμου προς την ΕΤΑΔ, ότι τα κτίρια αυτά καταρρέουν ελλείψει συντήρησης και απειλούν τη δημόσια ασφάλεια – πιθανόν και όσους στεγάζονται σε αυτά, να ήταν χρήσιμη, αν όχι να πειστεί να τα παραχωρήσει στο Δήμο, τουλάχιστον να διαθέσει χρήματα για να ελεγχθούν στατικά και να συντηρηθούν σωστά.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ