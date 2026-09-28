Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00 μ. μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων οικ. έτους 2026και απαλλαγή υπόλογων

2.Τροποποίηση της 26/2026 Απόφασης της Δ.Ε. – Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για τις ΣχολικέςΜονάδες Δήμου Αγίου Νικολάου οικ. έτους 2026

3.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εξειδίκευση πίστωσης

4. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης εγγραφήςσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 512 του Ν. 5314/2026 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 14732/25-09-2026)

5. Εξειδικεύσεις πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού έτους 2026

6. Λήψη απόφασης για «Παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Λογιστικών- Φοροτεχνικών υπηρεσιών»

7. Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Παράκαμψη Ελούντας ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο ΑγίουΝικολάου»

8. Ανάκληση της με αρ. 230/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τοποθέτησησήμανσης στις οδούς Χορτατσών και Κριτσάς στον Άγιο Νικόλαο και επανεξέτασή της σύμφωνα μετην με αρ. 8/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφορίας σχετικά με τη διάβαση πεζώνεπί της οδού Κριτσάς

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη. Μεταδίδεται μέσω της εφαρμογής e:Presence.gov.gr στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agiosnikolaos.gr).