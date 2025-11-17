Συμμετέχουμε στα ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ σε όλες τις πόλεις της Κρήτης για την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ του ΕΣΥ και του δικαιώματος μας να έχουμε ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ στον τόπο μας

ΠΕΜΠΤΗ 27 Νοεμβρίου, 13.00, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.



Αντιστεκόμαστε στην πλήρη κατάρρευση του ΕΣΥ, που είναι αποτέλεσμα της συνειδητής και οργανωμένης προσπάθειας της κυβέρνησης να διαλύσει τη Δημόσια και Δωρεάν Υγεία και να την παραδώσει προς εκμετάλλευση στους ιδιώτες παρόχους υγείας.

Την ώρα που τα προβλήματα στο χώρο της υγείας συσσωρεύονται, αντί για απαντήσεις και λύσεις, παρακολουθούμε τη νέα άθλια επιχείρηση συμπτύξεων κλινικών και νοσοκομείων με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών τους. Για το νομό Λασιθίου προβλέπονται κοινές υπηρεσίες των τριών νοσοκομείων, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη διοικητική ενοποίησή τους σε ένα οργανισμό με στόχο τη συρρίκνωση και συγχώνευσή τους. Η νέα επίθεση έρχεται αφού πρώτα έχει στρωθεί το έδαφος κατάλληλα:

Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων εξαρτάται πλέον από την επισκεψιμότητά τους, που λόγω των τεράστιων ελλείψεων έχει μειωθεί κατακόρυφα. Αυτή την επισκεψιμότητα θα χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία για τη επερχόμενη συρρίκνωση – σύμπτυξη των δομών υγείας.

Αντί να αυξηθούν οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών, τους δόθηκε το δικαίωμα να εργάζονται παράλληλα σε ιδιωτικά ιατρεία και κέντρα υγείας, παγιώνοντας και νομιμοποιώντας τις πελατειακές σχέσεις μέσα στα νοσοκομεία. Στο ίδιο πλαίσιο, δόθηκε η “δυνατότητα” σε δήμους και τοπικούς φορείς να θεσπίζουν οικονομικά κίνητρα, προετοιμάζοντας τη μεταφορά του κόστους της υγείας στους δήμους και τους δημότες.

Μετά τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία, θεσμοθετήθηκε η παραχώρηση των ίδιων των νοσοκομείων και της υποδομής τους στους ιδιώτες που θα μπορούν πλέον να παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί πληρωμή μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο.

Με ταχύτατους ρυθμούς οι ευθύνες του κράτους μετατίθενται όλο και περισσότερο, άμεσα και έμμεσα, σε εμάς. Η υγεία μετατρέπεται σε πανάκριβο εμπόρευμα.

Η δική μας απάντηση παραμένει χρόνια τώρα η ίδια:

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΑΣ

Απαιτούμε

Κατάργηση των εκτρωματικών νόμων που διαλύουν το ΕΣΥ.

Αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες.

Άμεσες μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου ιατρικού, νοσηλευτικού διοικητικό και βοηθητικού προσωπικού και άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Πλήρη και πλήρως στελεχωμένα Δημόσια και Δωρεάν νοσοκομεία παντού, ικανά να καλύπτουν τις ανάγκες των πληθυσμών που εξυπηρετούν, με αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και μισθούς για τους εργαζόμενους σε αυτά.

Άμεση παύση της πρακτικής των “εντέλλεσθε”.

Αυτοδιοίκητο των νοσοκομείων του νομού ώστε να σταματήσουν οι μετακινήσεις προσωπικού και γιατρών.



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ