Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ιεράπετρας αποχαιρετά τον αγαπητό συνεργάτη και γεωλόγο Κωστή Μπαρμπουνάκη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση την υπηρεσία και την τοπική κοινωνία. Η προσφορά και το ήθος του αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Ιεράπετρας αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκαμε την απώλεια του αγαπητού συνεργάτη μας στο Δήμο Ιεράπετρας, Κωστή Μπαρμπουνάκη. Υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και αφοσίωση, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.