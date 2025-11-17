Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, εορτή του Αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Αναγνώστου Ευστρατίου Λαμπράκη, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παναγίας Ελεούσας πόλεως Ιεράπετρας.

Τον θείο λόγο κήρυξε κατά τη διάρκεια του «κοινωνικού», μετά από προτροπή του Σεβ., ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέτσος, ο οποίος ανέγνωσε το γραπτό κήρυγμα που αποστέλλεται καθ᾽ εκάστη Κυριακή από την Ιερά Μητρόπολη προς όλες τις Ενορίες. Το σημερινό κήρυγμα αναφέρθηκε στην κλήση του αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου και τη μεγάλη ευσπλαγχνία και αγάπη του Ιησού Χριστού προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, όσο και αμαρτωλοί και αν είναι. Ο Κύριος, ως καλός ιατρός, θεραπεύει τις ασθένειες των ψυχων μας και δεν διστάζει να φάει και να παρακαθίσει ομοτράπεζος με αμαρτωλούς και τελώνες, για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και την φθορά.

Μετά την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε να είναι αιωνία η μνήμη του μακαριστού Ευτρατίου Αναγνώστου, ο οποίος διακονούσε στο Αναλόγιο της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας, και ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον απαπαύσει μετά των αγίων και των δικαίων, και συλλυπήθηκε τους οικείους του.

Στην Αρχιερατική θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέτσος, ο Αιδεσιμ. πρωτ. Μιχαήλ Ξυδιανός, συνταξιούχος Εφημέριος, ο Αιδεσιμ. πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος της Ενορίας.

Εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Ιωσήφ Αναστασάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος.