Το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος μετέβη στην αίθουσα του Συλλόγου Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας, όπου ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα των Φορέων διοργάνωσης της Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων Ιεράπετρας Fresh Expo Ierapetra 2026.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος, ευχήθηκε να είναι ευλογημένη η νέα χρονιά από τον Κύριό μας και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Φορέων για την επικείμενη διοργάνωση της πρώτης επίσημης έκθεσης αγροτικών προϊόντων Ιεράπετρας Fresh Expo Ierapetra 2026. Τους συνεχάρη εγκάρδια για την πρωτοβουλία τους αυτή, η οποία θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξωστρέφεια των σπουδαίων και διεθνώς αναγνωρισμένων νωπών αγροτικών προϊόντων της Ιεράπετρας με την κατάκτηση νέων αγορών και σημείωσε ότι μόνο μέσα από συνέργειες και συνεργασίες σε πνεύμα ενότητας, αγάπης και συστηματικής εργασίας, όπως είναι η επικείμενη έκθεση, ο τόπος και οι άνθρωποι που μοχθούν καθημερινά και παράγουν εκλεκτά προϊόντα θα προοδεύσει και θα αποτελέσει ένα σπουδαίο πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής.

Χαιρετισμό και ευχές απηύθηναν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας κ. Ιωάννης Γαϊτάνης και ο κ. Σίλας Λουτσέτης εκ μέρους των Φορέων.

Στην εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως στην οργάνωση της Έκθεσης, και ο Εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος.

Παρέστησαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νεκτάριος Παπαδάκης και Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας κ. Κωνσταντίνος Ορφανουδάκης, ο κ. Βασίλειος Μπαλοθιάρης και ο κ. Μιχαήλ Βιαννιτάκης.

Να σημειωθεί ότι η 1η Έκθεση τυποποιημένων Αγροτικών Προϊόντων Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 8 Μαρτίου 2026 στο κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης». Την Fresh Expo Ierapetra 2026 συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας, ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ιεράπετρας και η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας.