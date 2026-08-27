Την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στην αυλή του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Σητείας θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας “KOΥAANISQATSI” με συνοδεία μουσικής δωματίου.
Την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στην αυλή του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Σητείας θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας “KOΥAANISQATSI” με συνοδεία μουσικής δωματίου.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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