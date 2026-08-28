Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της Σητείας με τους ανθρώπους της που ζουν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους ξεκίνησε, με την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης των Αποδήμων Σητειακών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

Η συνάντηση αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία της «Επιτροπής Αποδήμων Σητειακών», μιας ανοικτής πρωτοβουλίας, που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας, συνεργασίας και διαβούλευσης ανάμεσα στον Δήμο Σητείας και τους απανταχού Σητειακούς.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται στους Σητειακούς που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους συλλόγους και τις ενώσεις αποδήμων, στις ελληνικές κοινότητες, αλλά και σε όλους όσοι διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τη Σητεία και επιθυμούν να συμβάλουν στην πορεία και την ανάπτυξη του τόπου.

«Τη Σητεία μέσα μας»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Σητείας καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική και ιδιαίτερη σχέση των αποδήμων με τον τόπο τους.

«Κάποιοι φύγατε πριν πολλά χρόνια. Κάποιοι γεννηθήκατε μακριά. Άλλοι δημιουργήσατε οικογένειες και μια νέα ζωή μακριά από την αγαπημένη σας Σητεία. Όλοι όμως έχετε κάτι κοινό, και όλοι έχουμε κάτι κοινό. Τη Σητεία μέσα μας.»

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μιας σύγχρονης και ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα στη Σητεία και στους ανθρώπους της που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.

Όπως τόνισε, οι απόδημοι μπορούν να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές της Σητείας στις κοινωνίες όπου ζουν και δραστηριοποιούνται, μεταφέροντας την εικόνα και τις δυνατότητες του τόπου, δημιουργώντας νέες γνωριμίες και συνεργασίες και ενισχύοντας την προβολή της Σητείας.

Παράλληλα, μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης, στη σύνδεση των νέων γενεών με τις ρίζες τους, αλλά και στη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και επαγγελματικών δυνατοτήτων προς όφελος της περιοχής.

Από τη νοσταλγία στη δημιουργική συμμετοχή

Βασικός στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι η σχέση των αποδήμων με τη Σητεία να μην περιορίζεται στη νοσταλγία για τον τόπο καταγωγής, αλλά να μετατραπεί σε ενεργή συμμετοχή και δημιουργική συνεργασία.

Η «Επιτροπή Αποδήμων Σητειακών» θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή και δικτύωση των αποδήμων Σητειακών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου επικοινωνίας με συλλόγους, ενώσεις και ελληνικές κοινότητες, τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Σητείας, την ενίσχυση της σχέσης των νέων και των επόμενων γενεών με τον τόπο καταγωγής τους, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών, επιστημόνων και επιχειρηματιών, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των αποδήμων, την προβολή της Σητείας ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, την ενίσχυση εθελοντικών και κοινωνικών δράσεων, καθώς και την κατάθεση προτάσεων προς τον Δήμο Σητείας για θέματα που αφορούν τους απόδημους και τη σχέση τους με τον τόπο.

Μια ανοικτή και ενωτική πρωτοβουλία

Η «Επιτροπή Αποδήμων Σητειακών» έχει άτυπο, εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο και δεν υποκαθιστά τα θεσμικά όργανα του Δήμου. Αντίθετα, στόχος της είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δημιουργώντας έναν σταθερό χώρο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

Η πρωτοβουλία είναι ανοικτή σε όλους, χωρίς κομματικές ή παραταξιακές αναφορές, με βασικές αρχές την ισότιμη συμμετοχή, τη συνεργασία, τη διαφάνεια, τον σεβασμό στην πολυφωνία και πάνω όλα την αγάπη για αυτόν τον τόπο.

Η πρώτη άτυπη επταμελής επιτροπή των απόδημων Σητειακων αποτελείται από τον Δήμαρχο Σητείας κ. Γιώργο Ζερβάκη, τον κ. Γιάννη Δαουράκη, τον κ. Γιώργο Γαλανάκη, τον κ. Γιώργο Αγγελάκη, την κα Κατερίνα Μαζωνάκη, τον κ. Γιώργο Τριανταφυλλίδη και την κα Άννα Λογκάκη. (Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)