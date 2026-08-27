Παράταση έως την 1η Οκτωβρίου 2027 για την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου: Οι κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028

Συγκεκριμένα, με απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1 Οκτωβρίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, παρέχοντας στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.