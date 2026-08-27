Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Μπελούκας αναφέρθηκε στο θέμα του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Το ζήτημα του περιφερειακού σχεδιασμού συνδέεται και με το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που εφαρμόζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος, μπρος στη δυστοκία που παρατηρείται στην υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασμού, αναγκάζεται να επεκτείνει διαρκώς τον ΧΥΤΑ σε καθ’ ύψος επέκταση της λειτουργία του…

Μην ξεχνάμε ότι στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου καταλήγουν και τα απορρίμματα του Δήμου Ιεράπετρας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή περιφερειακός σχεδιασμός, η μόνη διαφαινόμενη λύση είναι η διαμόρφωση και χρήση νέου κυττάρου, δίπλα στο υφιστάμενο, το οποίο ουσιαστικά έχει κορεστεί αλλά εξακολουθεί να γίνεται εναπόθεση καθ’ ύψος με έγκριση του ΕΣΔΑΚ… Μέχρι τέλος του έτους λήγει αυτή η αδειοδότηση και εάν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί εναλλακτική, αναπόφευκτα θα παραταθεί η καθ’ ύψος εναπόθεση απορριμμάτων, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο, περιβαλλοντικά.

Ο Δήμος είναι σε αναμονή χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση του νέου κυττάρου.

Ο Δήμος διαθέτει τεύχη δημοπράτησης για τη δημιουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο χώρο του ΧΥΤΑ για να μεταφέρονται τα απορρίμματα από τον Αγιο Νικόλαο στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, που είναι σε διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατέληξε ο κ. Μπελούκας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ