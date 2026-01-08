Με Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνει στη Βουλή το κρίσιμο ζήτημα της παρατεταμένης καθυστέρησης υλοποίησης του έργου στον Λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας, ενός έργου που, παρά την πλήρη θεσμική και διοικητική του ωρίμανση, παραμένει στάσιμο εδώ και χρόνια. Την εν λόγω Κοινοβουλευτική Πρωτοβουλία της κας Σπυριδάκη συνυπογράφουν ο Βουλευτής Α’ Αθηνών και Τομεάρχης Οικονομίας και Υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης, Παύλος Γερουλάνοςμ και ο Βουλευτής Χίου και Τομεάρχης Ναυτιλίας, Σταύρος Μιχαηλίδης.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, το έργο «αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη Νότια και Νοτιοανατολική Κρήτη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της παράκτιας ζώνης, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, την αλιεία, τον τουρισμό και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής του Μακρύ Γιαλού». Πρόκειται για έργο που έχει αναγνωριστεί θεσμικά ως αναγκαίο, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει χρηματοδοτηθεί, τροποποιηθεί και ενισχυθεί οικονομικά και χρονικά, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει στην πράξη.

Η Ερώτηση παραθέτει αναλυτικά το πλήρες ιστορικό των εγκρίσεων και αποφάσεων: από την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου τον Μάρτιο του 2022 και την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, μέχρι την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας, την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και, τελικά, την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης το 2025, με αύξηση του προϋπολογισμού από 1.792.000 ευρώ σε 2.291.800 ευρώ και παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Παρά ταύτα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει καταγραφεί στο πεδίο», γεγονός που οδήγησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας να απευθύνει κατεπείγον έγγραφο προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητώντας σαφή και έγγραφη ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης αναδόχου και την έναρξη των εργασιών. Η ανάγκη θεσμικής λογοδοσίας απέναντι στην τοπική κοινωνία καθίσταται πλέον επιτακτική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάσταση της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ερώτηση επισημαίνει ότι η περιοχή της παραλίας Μακρύ Γιαλού αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης και απώλειας ακτογραμμής, με άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην οικονομική ζωή της περιοχής. Το προτεινόμενο λιμενικό έργο «δεν συνιστά έργο πολυτελείας ή αποσπασματική παρέμβαση, αλλά μια αναγκαία υποδομή προστασίας της παραλίας, της τουριστικής δραστηριότητας και, κυρίως, της ασφάλειας πολιτών και επισκεπτών».

Στο κείμενο της Ερώτησης τονίζεται ότι η παρατεταμένη αυτή καθυστέρηση δεν μπορεί πλέον να αποδοθεί σε θεσμικά ή αδειοδοτικά προσκόμματα, ούτε σε ανεπάρκεια των τοπικών φορέων. Αντιθέτως, αναδεικνύει «τη μεγάλη απόσταση μεταξύ εξαγγελιών, αποφάσεων και πραγματικής υλοποίησης, ακόμη και σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας». Όπως επισημαίνεται, όταν ένα ώριμο, αδειοδοτημένο και πλήρως χρηματοδοτούμενο έργο παραμένει στα χαρτιά, «δεν αποτυγχάνει ο Δήμος ή το Λιμενικό Ταμείο· αποτυγχάνει το κράτος στον ρόλο του».

«Ο Λιμένας Μακρύ Γιαλού δεν είναι ένα “χαρτί” σε κάποιο συρτάρι ούτε ένας κωδικός στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ζήτημα ασφάλειας, προστασίας της ακτογραμμής, στήριξης της τοπικής οικονομίας και καθημερινότητας για τους ανθρώπους της περιοχής. Όταν ένα έργο έχει εγκριθεί, χρηματοδοτηθεί, αδειοδοτηθεί και παραταθεί χρονικά με ευθύνη της ίδιας της Πολιτείας, αλλά παραμένει στάσιμο, τότε δεν μιλάμε για τεχνική δυσκολία. Μιλάμε για έλλειψη πολιτικής ευθύνης και διοικητικού συντονισμού. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό στο Λασίθι. Η τοπική κοινωνία του Μακρύ Γιαλού, λοιπόν, δεν ζητά χάρη· ζητά το αυτονόητο: να υλοποιηθεί ένα έργο που έχει ήδη αποφασιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.

Με την Ερώτηση αυτή, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν με σαφήνεια σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πραγματικό στάδιο υλοποίησης του έργου, τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να το καθυστερούν, το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών και τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για να διασφαλιστεί ότι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Νότια Κρήτη δεν θα παραμείνει περαιτέρω ανενεργό: