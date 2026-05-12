Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη μετά τα δημιοσιεύματα απένταξης του Φράγματος Αγίου Ιωάννου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η χρηματοδότηση του έργου έχει διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και πως μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου.

Ο Δήμαρχος τόνισε στον Υπουργό την τεράστια σημασία του έργου για τον τόπο μας, ειδικά για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της άμεσης έναρξης των εργασιών.