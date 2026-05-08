Με σεβασμό στη μνήμη των αγωνιστών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ανατολή Ιεράπετρας, τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων το οποίο τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Την Ακολουθία του Αγιασμού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ενώ προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έκανε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης μαζί με το Σεβασμιώτατο, τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Ιωάννη Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας ΑνατολήςΒασίλειο Ζαχαρόπουλο.

Ακολούθησε με κάθε επισημότητα, το εθιμοτυπικό απόδοσης τιμών στους αγωνιστές με επιμνημόσυνη δέηση καθώς και κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.

Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του υπογράμμισε: Με βαθιά ευγνωμοσύνη και εθνική υπερηφάνεια τιμούμε εκείνους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν και θυσιάστηκαν υπέρ πίστεως και πατρίδας. Μέσα από την εκδήλωση αυτή μνημειώνουμε στη συνείδησή μας ότι το δέντρο της ελευθερίας ποτίζεται με αίμα και θυσίες.

Παρευρέθηκαν, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και Εμμανουήλ Τζώρτζης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Γουλιδάκης – επικεφαλής παράταξης και Εμμανουήλ Ζερβάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γδοχίων Νικόλαος Σπυριδάκης κ.α.