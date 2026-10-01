Είκοσι συμβάντα εισροής υδάτων σε κατοικίες, αποθήκες και καταστήματα του Αγίου Νικολάου διαχειρίστηκε μέχρι πριν λίγη ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Λασιθίου Δημ. Καλλιοντζής, όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν ή αντιμετωπίζονται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Στην Ελούντα πλημμύρισε υπόγειο μεγάλου ξενοδοχείου της Ελούντας όπου μετέβη όχημα της Π.Υ. και διενεργεί άντληση των ομβρίων.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου στην περιοχή, δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή. Υπήρξε μια περίπτωση στο Παλαίκαστρο Σητείας, όπου τα νερά της βροχής παρέσυραν ένα αυτοκίνητο αλλά ο οδηγός πρόλαβε και το εγκατέλειψε και προσέφυγε σε ασφαλές σημείο, είπε ο κ. Καλλιοντζής.

Η έντονη βροχόπτωση και ο μεγάλος όγκος νερού που πέφτει από το πρωί στην περιοχή έχει προκαλέσει και φαινόμενα κατολισθήσεων σε ορισμένα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, όπως στις Λίμνες, στον Αλμυρό κ.α. Εκεί έγινε καθαρισμός από χωματουργικά μηχανήματα.

Η καταιγίδα με την έντονη κερυανική δραστηριότητα προκάλεσε επίσης διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, όπως στον οικισμό της Αμμουδάρας, όπου έχει επιληφθεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης της περιοχής.

Όπως είπε ο Διοικητής των Π.Υ. αναμένεται μετά το μεσημέρι ύφεση της έντασης των βροχοπτώσεων, οι οποίες όμως θα συνεχιστούν.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ