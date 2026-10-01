Στην προσθήκη στο δυναμικό της πέντε παικτών από την Β’ ομάδα, τους Παναγιώτη Γραμματσουλιά, Γιώργο Κουβαράκη, Νίκο Καναβάκη, Γιώργο Εγγλεζάκη και Νίκο Τζιώρτζη προχώρησε η Νίκη Σητείας, αναφέροντας αναλυτικά:

-Η Νίκη Σητείας συνεχίζει να επενδύει στα δικά της παιδιά και ανακοινώνει την προώθηση του Παναγιώτη Γραμματσουλιά στην πρώτη ομάδα!

Ο Παναγιώτης αποτελεί ακόμη ένα παιδί που έχει περάσει από την οικογένεια της Νίκης και μέσα από τη δουλειά και την καθημερινή του προσπάθεια κερδίζει τη θέση του στην ανδρική ομάδα.

Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Νίκης Σητείας!

-Η Νίκη Σητείας καλωσορίζει στην πρώτη ομάδα τον Γιώργο Κουβαράκη, ένα ακόμη παιδί που αποτελεί μέρος της οικογένειας του συλλόγου μας.

Η παρουσία του στην πρώτη ομάδα αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας και της δουλειάς που έχει καταβάλει όλο αυτό το διάστημα.

Γιώργο, σου ευχόμαστε υγεία, καλή αγωνιστική σεζόν και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Νίκης!

-Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει με χαρά την προώθηση του Νίκου Καναβάκη στην πρώτη ομάδα! Ο Νίκος είναι ένα ακόμη παιδί της ομάδας μας, που έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά μέσα στην οικογένεια της Νίκης και τώρα κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην ανδρική ομάδα. Για εμάς, η ανάδειξη και η εξέλιξη των δικών μας παιδιών είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται καθημερινά στον σύλλογο.

Νίκο, συγχαρητήρια!

-Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει την προώθηση του Γιώργου Εγγλεζάκη στην πρώτη ομάδα!

Ο Γιώργος αποτελεί ένα ακόμη παιδί που μέσα από τη Β΄ ομάδα της Νίκης Σητείας κέρδισε την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα και να φορέσει πλέον τη φανέλα της ανδρικής ομάδας.

Ευχόμαστε στον Γιώργο υγεία, δουλειά και πολλές όμορφες στιγμές με την πρώτη ομάδα!

Γιώργο, συγχαρητήρια! Η προσπάθεια συνεχίζεται!

-Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την προώθηση του Νίκου Τζιώρτζη στην πρώτη ομάδα!

Ο Νίκος, έχοντας αγωνιστεί με τη Β΄ ομάδα της Νίκης Σητείας, κάνει το επόμενο βήμα και εντάσσεται πλέον στο ρόστερ της πρώτης ομάδας.

Η προώθηση των δικών μας παιδιών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας και της προσπάθειας του συλλόγου μας.

Νίκο, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία!

Η Νίκη είναι το σπίτι σου!