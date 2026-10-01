Σε νέα προσθήκη στο δυναμικό της προχώρησε η Νίκη Σητείας με την απόκτηση του Βασίλη Τσέκα, ενώ κράτησε και τον Γιώργο Ρούσσο, αναφέροντας:

-Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τσέκα, προερχόμενος από τον Α.Σ. Μοχού.

Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Νίκης Σητείας και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

Καλώς ήρθες στη Νίκη!

Μαζί, ακόμα πιο δυνατοί!

-Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ρούσσο!

Ο Γιώργος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Συνεχίζουμε μαζί, με πάθος, πίστη και στόχο να κάνουμε τη Νίκη μας ακόμα πιο δυνατή!