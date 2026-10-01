Σε μια ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Αναγέννηση με την απόκτηση του Λευτέρη Γλένη, αναφέροντας στην ανακοίνωση της:

Η Αναγέννηση ανακοινώνει την απόκτηση του Λευτέρη Γλένη, ενός νεαρού και ιδιαίτερα έμπειρου για την ηλικία του αμυντικού, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου!

Ο Λευτέρης, γεννημένος το 2007, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 14 ετών από τον Πανλευκάδιο. Στα 16 του έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, πραγματοποιώντας την πρώτη του μεταγραφή στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε επίπεδο Γ’ Εθνικής, καταγράφοντας δύο χρόνια παρουσίας στον Τηλυκράτη Λευκάδας και μία ακόμη σεζόν στη Ρόδο με την ΑΕΡΑ Αφάντου !

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Λευτέρης διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες από υψηλό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί ως βασικός στις προηγούμενες ομάδες του!!

Λευτέρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!《Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ》