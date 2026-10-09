Με ψήφους 13 υπέρ και 9 κατά, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας αποφάσισε τον επανέλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή του κλειστού προπονητηρίου στο παραλιακό γυμναστήριο, εγκρίνοντας την πρόταση του Θεοδόση Καλαντζάκη και απορρίπτοντας την πρόθεση της δημοτικής αρχής για κατεδάφιση.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε έντονο κλίμα, παρουσία δεκάδων αθλητών, μαθητών και προπονητών που ζητούν τη διατήρηση της αθλητικής εγκατάστασης.

Η δημοτική αρχή υποστήριξε ότι το κτίριο, το οποίο έχει κριθεί ακατάλληλο από τον ΟΑΣΠ, πρέπει να απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας, με στόχο τη δημιουργία νέου προπονητηρίου δίπλα στο Βουζουνεράκειο, για το οποίο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη, διαφαίνεται προοπτική χρηματοδότησης.

Από την πλευρά τους, η αντιπολίτευση και τα αθλητικά σωματεία ζήτησαν να εξαντληθούν οι δυνατότητες επισκευής και επανελέγχου.

Το προπονητήριο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διαπιστωθεί επίσημα ότι είναι ασφαλές για χρήση.

Yπέρ της πρότασης του κ. Καλαντζάκη ψήφισαν, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Γουλιδάκης, ο Αργύρης Πανταζής, ο Νίκος Κλώνος, ο Νίκος Παπαδάκης, ο Γιώργος Ζερβάκης, ο Κωστής Αστροπεκάκης, ο Μανώλης Βρυγιωνάκης, ο Μάνος Καλύβας, ο Παναγιώτης Σαρρής, ο Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης, η Άννα Αϊβαλιώτη και ο ο Νεκτάριος Παπαδάκης.

Την πρόταση καταψήφισαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μάνος Τζώρτζης και οι Νίκος Τζουμάκας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, Φωτεινή Περακάκη, Γιάννης Καμινογιαννάκης, Γιώργος Γιακουμάκης, Γιώργος Χατζάκης, Μαρίνα Αχλάτη και Κική Δασενάκη. Δική του πρόταση κατέθεσε ο Μιχάλης Σπυριδάκης.