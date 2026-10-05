Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα 5 Οκτωβρίου 2026 στο Ηράκλειο, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ζημιών που προκλήθηκαν στο νησί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τη συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων της Κρήτης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην τοποθέτησή του Δήμαρχος ανέδειξε την έκταση των προβλημάτων στο Δήμο όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, καταπτώσεις βράχων και σημαντικές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες, αγροτική οδοποιία και καλλιέργειες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καταστροφή τμήματος του οδικού δικτύου στα Φέρμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αποκατάστασής του, καθώς αποτελεί το μοναδικό τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σητεία, με την αποκατάστασή του να είναι κρίσιμη για την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των κατοίκων, την εξυπηρέτηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και τη σύνδεση των δύο περιοχών.

Τόνισε την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης της Πολιτείας για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών καθώς και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης με διαδικασία κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Δήμος Ιεράπετρας έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως 31 Δεκεμβρίου 2026 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

*Να σημειωθεί ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί την Ιεράπετρα σήμερα το απόγευμα.