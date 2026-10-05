Σε μια νέα εποχή εισέρχεται το 112, μέσω της αναβάθμισής του σε «Next Generation 112 (NG 112)», στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση/Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών 112 – Next Generation 112 (NG 112) για την Πολιτική Προστασία».

Ειδικότερα οι δυνατότητες που θα έχει το 112 θα είναι:

• Επικοινωνία μέσω βίντεο

• ‘Αμεσα μηνύματα σε πραγματικό χρόνο (Real Time Text -RTT)

• Σιωπηλή κλήση

• Δεδομένα eCall νέας γενιάς

• Αναβαθμισμένος γεωεντοπισμός

• Νέες εφαρμογές διαχείρισης πληροφορίας

• Κοινή εικόνα για τους εμπλεκόμενους φορείς

Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο φέρνει το 112 στην νέα γενιά υπηρεσιών, ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται και εφαρμογή έκτακτης ανάγκης για κινητές συσκευές που θα επιτρέπει στους πολίτες να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω φωνής, βίντεο, μηνυμάτων και ειδοποιήσεων με στοιχεία γεωγραφικής θέσης παρέχοντας πληρέστερη πληροφόρηση για το συμβάν και ταχύτερη πρόσβαση σε βοήθεια.

«Όταν μιλάμε για το 112 μιλάμε πρωτίστως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για έναν μηχανισμό, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν υπάρχει κίνδυνος, είτε για να τον προειδοποιήσει και να τον καθοδηγήσει, είτε για να δεχτεί το αίτημά του για άμεση βοήθεια», επισήμανε μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου εκπροσωπώντας τον υπΚΚΠΠ, Ευ. Τουρνά, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι «η πλήρης ενεργοποίησή του αποτέλεσε από την αρχή σαφή προτεραιότητα της κυβέρνησης και προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» και προσέθεσε ότι σήμερα «κάνουμε το επόμενο βήμα, περνάμε στο Next Generation 112». «Δεν αλλάζουμε τον αριθμό, ούτε αλλάζουμε τον βασικό ρόλο» τόνισε συμπληρώνοντας ότι ο πολίτης μέσω της αναβάθμισης του συστήματος θα μπορεί να αξιοποιήσει δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε η επικοινωνία να γίνεται ταχύτερα, με περισσότερους τρόπους, με μεγαλύτερη ακρίβεια και κυρίως χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, στάθηκε στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και στη δυνατότητα για «άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 112 και των φορέων έκτακτης ανάγκης».

«Όταν κάποιος επικοινωνεί με το 112, το νέο σύστημα θα μπορεί να προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερα τη θέση του και θα μπορεί αυτήν την πληροφορία να την διαβιβάζει άμεσα στους φορείς που είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό Σώμα. Αυτό θα μπορεί να δίνει στις υπηρεσίες αυτήν την δυνατότητα, που χρειάζεται για να μπορούν να ανταποκρίνονται στον ταχύτερο χρόνο», σημείωσε.

Όπως τόνισε μεταξύ των νέων δυνατοτήτων είναι “η σιωπηλή αναγγελία (silent button) σε περίπτωση που ένας πολίτης που βρίσκεται σε κίνδυνο δεν μπορεί να μιλήσει ενώ έδωσε έμφαση στο ζήτημα της προσβασιμότητας τονίζοντας ότι « η πρόσβαση πρέπει να είναι ισότιμη για όλους». «Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν κάποιος μπορεί να ακούσει, να μιλήσει ή να επικοινωνήσει με τον συμβατικό τρόπο. Η πρόσβαση στη βοήθεια πρέπει να είναι ισότιμη για όλους. Αυτό αποτελεί και κεντρική επιλογή της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαευσταθίου.

Περιγράφοντας το 112 της νέας εποχής ως ένα 112 που θα αξιοποιεί «κάθε διαθέσιμη τεχνολογία για να φέρει τον πολίτη πιο κοντά στη βοήθεια όταν τη χρειάζεται». Ο κ. Παπαευσταθίου μίλησε για ένα σύστημα «πιο γρήγορο, πιο αξιόπιστο, πιο ανθεκτικό και περισσότερο προσβάσιμο», που θα δίνει πληρέστερη εικόνα στους αρμόδιους φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε κάθε περιστατικό.

Τέλος ο κ. Παπαευσταθίου ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου ενώ έκανε ειδική μνεία στους ανθρώπους του 112, στους ανθρώπους , που όπως είπε« βρίσκονται στην άλλη άκρη της γραμμής όταν κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο». «Εκείνους, οι οποίοι καλούνται σε ελάχιστο χρόνο να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, να αξιολογήσουν και να κινητοποιήσουν όλο το μηχανισμό διάσωσης. Σε αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε καλύτερα εργαλεία.

Στους πολίτες δίνουμε περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας. Γιατί στο τέλος, πίσω από κάθε νέα τεχνολογία, πίσω από κάθε νέο σύστημα, πίσω από κάθε νέα δυνατότητα, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που μπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Και εκεί είναι η πραγματική αξία του 112. Στο να μπορεί κάθε πολίτης, χωρίς αποκλεισμούς, να φτάσει στη βοήθεια την οποία χρειάζεται και η βοήθεια να φτάσει σε αυτόν όταν την έχει πραγματικά ανάγκη», σημείωσε ο κ. Παπαευσταθίου.

O Αξιωματικός της Μονάδας Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (UNIT5-112), Υποπυραγός Βασίλης Καζούκας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της αναβάθμισης δεν αφορά μόνο ένα πιο σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα επικοινωνιών, αλλά «αφορά κυρίως, τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης, με ταχύτερη ροή πληροφορίας, καλύτερο συντονισμό και πληρέστερη κοινή εικόνα του περιστατικού». Όπως είπε η τεχνολογία τους δίνει πλέον τα μέσα και προσέθεσε ότι η πραγματική της αξία θα φανεί «μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσουμε από κοινού, στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία».

Παράλληλα ανέφερε ότι την περασμένη χρονιά δέχθηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια επικοινωνίες.

«Αποτελεί συνεπώς αδιαμφισβήτητα ένα από τα βασικά σημεία επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όταν βρίσκεται αντιμέτωπος σε μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή, την υγεία και την ασφάλειά του. Κάθε αναγγελία που υποδεχόμαστε αξιολογείται και διαβιβάζεται στους αρμόδιους φορείς ώστε να υποστηρίζεται η ταχύτερη αποτελεσματικότερη διαχείριση κάθε περιστατικού», υπογράμμισε ο κ. Καζούκας. Όπως τόνισε, με τις αναβαθμίσεις που υλοποιήθηκαν, διαμορφώνεται πλέον μια νέα αρχιτεκτονική επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφοριών.

«Μια αρχιτεκτονική που μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε πλέον αποτελεσματικότερα διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και διαφορετικές πηγές δεδομένων. Παράλληλα, δημιουργούνται οι τεχνικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών. Η πραγματική αξία αυτής της προσπάθειας όμως δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία.

Βρίσκεται κυρίως στις δυνατότητες να συλλέγουμε να επεξεργαζόμαστε και να διαβιβάζουμε αποτελεσματικότερα την πληροφορία. Βρίσκεται στη δυνατότητα οι φορείς που διαχειρίζονται ένα περιστατικό, να έχουν πληρέστερη εικόνα και ποιοτικότερα δεδομένα για τη λήψη των αποφάσεων τους. Για τον λόγο αυτό, έχουμε διαθέσει 250 τερματικά στοχεύοντας έτσι σε μία ενιαία εικόνα πληροφοριών κάθε περιστατικού. Εξίσου σημαντική είναι και μία άλλη διάσταση, που συνήθως παραμένει αόρατη στο ευρύ κοινό, αλλά είναι καθοριστική για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιακού έργου, η ανθεκτικότητα», ανέφερε συμπληρώνοντας ότι η συνολική δυναμικότητα πλέον των εισερχομένων επικοινωνιών ανέρχεται σε 150 θέσεις εργασίας κατανεμημένες σε διαφορετικά κέντρα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της εταιρείας Satways, Αντώνης Κωσταρίδης, παρουσίασε τον νέο τεχνολογικό πυρήνα του 112, αναδεικνύοντας τη συμβολή που θα έχει στην αποτελεσματική διαχείριση επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Ανέφερε ότι η ενοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με πολίτες σε κίνδυνο, η αξιοποίηση δεδομένων θέσης και η άμεση διάθεση κρίσιμων πληροφοριών στους χειριστές ενισχύουν την επιχειρησιακή εικόνα και υποστηρίζουν την ταχύτερη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διαλειτουργικότητας και της προσβασιμότητας, με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την εξυπηρέτηση κάθε πολίτη.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Telekom για τον Δημόσιο Τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς, Στάθης Κεχριώτης, επισήμανε: «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλαμε στην υλοποίηση του Next Generation 112, ενός έργου με άμεση σημασία για την προστασία των πολιτών. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας σε σύνθετες ψηφιακές υποδομές, συμβάλαμε στην υλοποίηση ενός σύγχρονου συστήματος που υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών για τα περιστατικά. Το έργο ενισχύει την προσβασιμότητα και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα όταν οι πολίτες χρειάζονται βοήθεια». Αφού ευχαρίστησε όλους τους φορείς και τις ομάδες για τη συνεργασία τόνισε ότι «το Next Generation 112 υποστηρίζει περισσότερους τρόπους επικοινωνία όπως βίντεο και μηνύματα σε πραγματικό χρόνο καθώς και υπηρεσίες “ecall” και τη διαχείριση πληροφοριών που είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού».

«Η αποστολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που μετατρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε απτό αποτέλεσμα για το κράτος και τον πολίτη. Το NG112 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς αξιοποιεί τεχνολογίες νέας γενιάς για να ενισχύσει κρίσιμες υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη των δύο Υπουργείων για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και επαγγελματισμό για την ολοκλήρωση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας», σημείωσε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Συντονιστής των Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αττικής υποστράτηγος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της TELECOM, της SATWAYS, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και στελέχη του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.