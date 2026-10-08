Ο ΕΟΣ Λασιθίου διοργανώνει για τα μέλη και φίλους του πεζοπορία στο Πάνω Μιραμπέλλο Λασιθίου .
Καστέλι Φουρνής – Κέραμος -Σύρμεσο -Καρύδι – Αρέτι .
Γνωρίζουμε και προστατεύουμε το όμορφο άγνωστο Πάνω Μιραμπέλλο ενώνοντας τις φωνές μας με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και λέμε ΟΧΙ στην επιχειρούμενη εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών στην περιοχή .
Η αφετηρία μας θα είναι το Καστέλι . Από αυτό το όμορφο χωριό θα ξεκινήσουμε την περιπλάνηση μας στο κατά τους παλιότερους «Μικρό Άγιο Όρος της Κρήτης »
Η πρώτη μας στάση στην άγνωστη Κέραμο . Εκεί μέσα σε μια όαση από κυπαρίσσια και πρίνους βρίσκεται το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που χτίστηκε το 1644 .
Θα περιηγηθούμε στο μοναστήρι και θα θαυμάσουμε το οχειρωματικό του τοίχος .
Έπειτα θα κινηθούμε βόρεια προς Σύρμεσο περνώντας από το παλαιό μοναστήρι του Αγίου Αντώνιου του 1590 . Θα κατευθυνθούμε μετά προς το χωριό Καρύδι με μια μικρή στάση εκεί .
Ακολουθεί η πορεία μας προς την Καρδαμούτσα και θα καταλήξουμε στο Αρέτι .
Διάρκεια διαδρομής 6 ώρες μαζί με τις στάσεις .
Βαθμός δυσκολίας 1+
Απόσταση 11 χλμ περίπου
Απαραίτητος εξοπλισμός :
Μποτάκια πεζοπορίας, μπατόν προαιρετικά ,ατομικό φαρμακείο ,νερό ,σνακ , αντιανεμικό αδιάβροχο ,καπέλο ,γυαλιά ηλίου.
Η μεταφορά στην περιοχή θα γίνει με δικά μας μέσα . Θα αφήσουμε αυτοκίνητα στο Αρέτι .
Αναχώρηση από Λασιθιώτικο Φούρνο στον Άγιο Νικόλαο ω/ 07:30.
Καστέλι ω/08:00.
Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής ως Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στα τηλ
694 2460118 -6972667591 και στο [email protected]
Συντονιστής αρχηγός Σπυριδάκης Γιάννης
ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ