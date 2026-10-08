Ο ΕΟΣ Λασιθίου διοργανώνει για τα μέλη και φίλους του πεζοπορία στο Πάνω Μιραμπέλλο Λασιθίου .

Γνωρίζουμε και προστατεύουμε το όμορφο άγνωστο Πάνω Μιραμπέλλο ενώνοντας τις φωνές μας με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και λέμε ΟΧΙ στην επιχειρούμενη εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών στην περιοχή .

Η αφετηρία μας θα είναι το Καστέλι . Από αυτό το όμορφο χωριό θα ξεκινήσουμε την περιπλάνηση μας στο κατά τους παλιότερους «Μικρό Άγιο Όρος της Κρήτης »

Η πρώτη μας στάση στην άγνωστη Κέραμο . Εκεί μέσα σε μια όαση από κυπαρίσσια και πρίνους βρίσκεται το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που χτίστηκε το 1644 .

Θα περιηγηθούμε στο μοναστήρι και θα θαυμάσουμε το οχειρωματικό του τοίχος .

Έπειτα θα κινηθούμε βόρεια προς Σύρμεσο περνώντας από το παλαιό μοναστήρι του Αγίου Αντώνιου του 1590 . Θα κατευθυνθούμε μετά προς το χωριό Καρύδι με μια μικρή στάση εκεί .

Ακολουθεί η πορεία μας προς την Καρδαμούτσα και θα καταλήξουμε στο Αρέτι .