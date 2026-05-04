Γράφει: O ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Η παραγωγή της φωτεινής χρόνιας ολοκληρώθηκε και η σοδειά της ερχόμενης (2026/27), καίτοι κάπως καθυστερημένα φέτος, με την σημαντική βοήθεια των πολύ ωφελίμων βρoχών του Μάρτιου και ιδιαιτέρα του Απρίλιου έκανε αισθητή την εμφάνιση της με μια ανομοιόμορφη αλλά σχετικά καλή ανθοφορία.

Ετσι, παρατηρείται μια άφθονη και ζωηρή ανθοφορία στις πρώιμες παραλιακές ζώνες, μια μετρία (ακόμη;) σποραδική στις μεσοπρώιμες μεσογειακές και μια πολύ χαμηλή έως καθόλου στις ημιορεινές και ορεινές ζώνες.

Εκτός όμως από την τοπική ανομοιομορφία, η φετινή ανθοφορία παρουσιάζει και σημαντικές διαφορές ακόμη και μεταξύ ελαιώνων ή και δέντρων της ιδίας περιοχής, πράγμα που πρέπει να αποδοθεί στην παραγωγή και την εποχή συγκομιδής της προηγούμενης παραγωγής.

Άμεσος έλεγχος απωλειών υγρασίας

Σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει το παρελθόν της προηγούμενης χρόνιας, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της τρέχουσας άνθησης και καρπόδεσης, θα έχουν οι απώλειες υγρασίας του εδάφους που προκαλούνται από τα ζιζάνια, αλλά και από τους λαίμαργους βλαστούς που εκφύονται από τον κορμό ή και από τους κλώνους γύρω από τις τομές του κλαδέματος.

Επομενως, έστω και αν προηγήθηκε κοπή χόρτων ή «καθαρου» για αφαίρεση λαιμάργων, η αξιοποίηση των βροχών απαιτεί επανάληψη τους!

Το κόστος της επανάληψης ασφαλώς θα είναι χαμηλότερο από το όφελος της καλύτερης σοδειάς.

Καταλληλότερος τρόπος έλεγχου των ζιζανίων αυτή την περιοδο είναι η μηχανική καταστροφή τους με χορτοκοπτικό.

Η αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών και ή της άχρηστης εσωτερικής βλάστησης «κάθαρος», μπορεί να γίνει με χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα ψαλίδια.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ( [email protected] )