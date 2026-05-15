Με συνολικά 154 βραβευμένες ακτές, η Κρήτη επιβεβαιώνει και το 2026 την κυρίαρχη θέση της στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», διατηρώντας το ισχυρό περιβαλλοντικό και τουριστικό της αποτύπωμα σε πανελλαδικό επίπεδο.

η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συγκέντρωσε συνολικά 52 βραβευμένες ακτές, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συγκέντρωσε 41 Γαλάζιες Σημαίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 24 είναι οι βραβευμένες ακτές ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έλαβε 37 Γαλάζιες Σημαίες

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς περιβαλλοντικές διακρίσεις για οργανωμένες ακτές, με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουόμενων, την καθαριότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.