Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για μια ακόμη αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και την αυλαία της 4ης αγωνιστικής να ανοίγει το Σάββατο στις 16.00 με τον αγώνα ΑΟΑΝ Β-Κόρφος Ελούντας, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι την Κυριακή στις 16.00 με τα παιχνίδια Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟ Βραχασίου, ΑΟ Κριτσάς-ΑΣΙ και στις 19.00 το ντέρμπι κορυφής Αναγέννηση-Νίκη Σητείας.

Σάββατο, 16.00

ΑΟΑΝ Β΄-

Κόρφος Ελούντας

Καλό παιχνίδι αναμένεται να γίνει στο γήπεδο της Αμμούδας το Σάββατο στις 16.00, με τον ΑΟΑΝ Β να υποδέχεται τον Κόρφο Ελούντας. Πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς και αμφότερες στοχεύουν στη νίκη, που θα βοηθήσει στο ψυχολογικό κομμάτι στη συνέχεια της προσπάθειας τους για να πλασαριστούν στην καλύτερη δυνατή βαθμολογικά θέση.

Κυριακή, 16.00

Ίτανος Παλαικάστρου-

ΑΟ Βραχασίου

Λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση τους για τη διοργάνωση του κυπέλλου, Ίτανος και ΑΟ Βραχασίου συναντιόνται και πάλι την Κυριακή στις 16.00 για το πρωτάθλημα και όπως έδειξε και το πρόσφατο παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 3-0, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα τους, με τους Βραχασώτες να θέλουν το «τρίποντο» και τους γηπεδούχους να θέλουν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί αυτή τη φορά, διεκδικώντας θετικό αποτέλεσμα.

ΑΟ Κριτσάς-ΑΣΙ

Αμφίρροπος αγώνας αναμένεται στο στάδιο «Νικόλαος Πάγκαλος» την Κυριακή στις 16.00, με τον ΑΟ Κριτσάς να φιλοξενεί τον ΑΣΙ. Αμφότερες οι δύο ομάδες μετρούν από μια νίκη και μάλιστα με τον ίδιο αντίπαλο (ΑΟΑΝ Β) και θέλουν ένα ακόμη «τρίποντο» που θα τις φέρει μακριά από τις χαμηλές θέσεις. Οι γηπεδούχοι δεδομένου ότι παίζουν στην έδρα τους έχουν το προβάδισμα και τον πρώτο λόγο, όμως μένει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, με την ομάδα της Ιεράπετρας από την άλλη να γνωρίζει το δύσκολο της αποστολής και θέλει να φανεί ανταγωνιστική. Μεσοβδόμαδα και οι δύο είχαν δυνατά παιχνίδια στο κύπελλο με Νίκη και Αναγέννηση αντίστοιχα, γνωρίζοντας την ήττα με το ίδιο σκορ μάλιστα 4-1.

19.00

Αναγέννηση-Νίκη Σητείας

Στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης» διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, με την Αναγέννηση να υποδέχεται τη Νίκη Σητείας στις 16.00, στην πρώτη σπουδαία «μάχη» κορυφής του πρωταθλήματος, απέναντι σε δύο ομάδες που παραδοσιακά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτό στοχεύουν και φέτος.

Η συγκατοίκηση τους στην πρώτη θέση μαζί ακόμη με ΟΦΙ και ΑΟ Βραχασίου και το μέχρι τώρα ξεκίνημα, δείχνει ότι αυτά τα παιχνίδια μεταξύ τους, είναι και αυτά που θα κάνουν τη διαφορά και τη φετινή σεζόν και τα ντέρμπι κορυφής θα κρίνουν τη μάχη του πρωταθλητή.

Αμφότερες προέρχονται από παιχνίδια κυπέλλου μεσοβδόμαδα και εκτός έδρας νίκες με το ίδιο σκορ 4-1 απέναντι σε ΑΣΙ και ΑΟ Κριτσάς αντίστοιχα, ενώ η ομάδα της Ιεράπετρας έκανε το άτυπο ρεπό της στο 3-0 α.α. με τον ΑΟΣΚ την περασμένη αγωνιστική, την ίδια ώρα που αυτή τη Σητείας έπαιρνε το τρίτο αγχωτικό της «τρίποντο» 2-1 εντός επί του ΑΟ Κριτσάς.

Και για τις δύο ομάδες το ερχόμενο ντέρμπι είναι κριτήριο για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια της σεζόν και πόσο ψηλά θα μπει ο πήχης.

ΑΟΣΚ-ΟΦΙ 0-3 α.α.