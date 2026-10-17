Με απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις ξεκινούν το Σάββατο τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΚΑΣΚ ο Άγιος Νικόλαος Europlan και ο ΑΟΚ Ιεράπετρα, με τις δύο ομάδες του Λασιθίου να καλούνται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε αξιόλογους αντιπάλους.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan ταξιδεύει στα Χανιά, όπου στις 20:00 θα αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ Χανίων, σε μια αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας απέναντι στους κυπελλούχους Κρήτης. Το σύνολο του Χρήστου Μαυρόπουλου θέλει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο, να εφαρμόσει το παιχνίδι του στο παρκέ και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογούν, ξεκινώντας με θετικό τρόπο τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Νωρίτερα στις 19:00, ο ΑΟΚ Ιεράπετρα θα δοκιμαστεί στο Ρέθυμνο απέναντι στην Ακαδημία BC. Οι «κυανέρυθροι» επιδιώκουν μια καλή εμφάνιση, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τη νίκη, με την ομάδα του Γιάννη Γαϊτανάκη να έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη ουσιαστική αγωνιστική εικόνα για τη νέα σεζόν, μέσα από τις απαιτήσεις ενός επίσημου αγώνα.

– Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (Σάββατο)

18:00 Αρχάνες: Κρήτες– Ηράκλειο

18:00 Χανιά: ΟΑ Χανίων –Κύδων

19:00 Ρέθυμνο: Ακαδημία BC – ΑΟΚ Ιεράπετρα

20:00 Χανιά: ΑΟΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος Europlan