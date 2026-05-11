Ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής της οδηγικής κουλτούρας και νοοτροπίας και είναι εντατικοί οι τροχονομικοί έλεγχοι που διενεργούνται, ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από την έρευνα για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα» του μηνός Φεβρουαρίου 2026. Η έρευνα αυτή διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί κατά περιφέρεια και νομό, για κάθε μήνα ξεχωριστά, τον αριθμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά βαρύτητα αλλά και τον αριθμό των παθόντων ατόμων. Αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων είναι οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές της χώρας.

Η εικόνα των τροχαίων

Αυτό που διαπίστωσε η ΑΝΑΤΟΛΗ, είναι πως τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πιο συγκεκριμένα τα οδικά τροχαία ατυχήματα ήταν 663 τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι 627 που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025. Από τα παθόντα πρόσωπα καταγράφηκαν 31 νεκροί το 2026, αλλά και 20 βαριά τραυματίες και 720 ελαφρά τραυματίες. Τον Φεβρουάριου του 2025 είχαμε 27 νεκρούς, 22 βαριά τραυματίες και 724 ελαφρά τραυματίες, παρουσιάζοντας αύξηση σε νεκρούς κατά 14,8%, μείωση κατά 9,1% σε βαριά τραυματίες και κατά 0,6% σε ελαφρά τραυματίες.

Για την Κρήτη δεν είναι και τόσο μελανή η εξέλιξη των στατιστικών δεδομένων για τις χρονιές 2025-2026 ξεχωριστά σε κάθε νομό του νησιού.

Στην Κρήτη

Λίγο πιο αισιόδοξα τα δεδομένα του μηνός Φεβρουαρίου για το νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο 2025 στην Κρήτη είχαν καταγραφεί 10 οδικά τροχαία ατυχήματα ενώ το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως τον αντίστοιχο μήνα του 2026, μειώθηκαν κατά 2: καταγράφηκαν 8.

– Ο Νομός Ηρακλείου παρουσίασε σταθερή εικόνα. Τον μήνα Φεβρουάριο τόσο το έτος 2025, όσο και το 2026 καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά σε κάθε χρονιά. Διατήρησε όμως αρνητική πρωτιά καθώς ήταν ο Νομός της Κρήτης με τα περισσότερα οδικά τροχαία ατυχήματα.

– Ο Νομός Λασιθίου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας κατέγραψε 1 οδικό τροχαίο ατύχημα τον Φεβρουάριο του 2025. Το 2026 ήταν 2.

– Ο Νομός Ρεθύμνης είχε την καλύτερη εικόνα, για το μήνα Φεβρουάριο, συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς του νησιού. Τον Φεβρουάριο 2026 δεν συνέβη κανένα απολύτως τροχαίο. Το 2025 ήταν 1.

– Ο Νομός Χανίων, ενώ τον Φεβρουάριο 2025 σημείωσε 4 οδικά τροχαία ατυχήματα τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2026, τα οδικά τροχαία ήταν 2.

Οι νεκροί

Τόσο ο Νομός Λασιθίου όπως και ο Νομός Ρεθύμνης δεν κατέγραψαν κανένα θάνατο ούτε τον Φεβρουάριο του έτους 2025, αλλά και ούτε του 2026. Στο Νομό Ηρακλείου, σημειώθηκε ένας νεκρός τον Φεβρουάριο του 2025 ενώ ευτυχώς το 2026, δεν θρήνησε κάποιο θύμα. Τον Φεβρουάριο του 2025 κανένας νεκρός δεν υπήρχε στο Νομό Χανιών ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2026 υπήρξε ένας.

Βαριά τραυματίες

Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα για τους βαριά τραυματίες του Φεβρουαρίου για τα έτη 2025-2026 διαπιστώνεται πως ο Νομός Λασιθίου είχε θετική πρωτιά. Στο Νομό μας, κανένας βαριά τραυματίας την τελευταία διετία κατά το μήνα Φεβρουάριο.

Στο Νομό Ηρακλείου οι βαριά τραυματίες κατά τον Φεβρουάριο του 2025 υπολογίστηκαν στους 2, ενώ ακριβώς ίδιος ήταν ο αριθμός των βαριά τραυματιών του 2026.

Στο Νομό Ρεθύμνης, αλλά και στο Νομό Χανίων, τον Φεβρουάριο του 2026 δεν διαπιστώθηκε κανένας βαριά τραυματίας ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 κάθε νομός κατέγραψε από ένα βαριά τραυματία.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία που καταγράφονται σε ορισμένους δείκτες και τη μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων σε κάποιες περιπτώσεις, τα δεδομένα υπενθυμίζουν πως το ζήτημα της οδικής ασφάλειας παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό και απαιτεί διαρκή εγρήγορση από όλους. Κάθε αριθμός που καταγράφεται αντιστοιχεί σε ανθρώπινες ζωές ή σε σοβαρούς τραυματισμούς. Η ανάγκη για ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, η αυστηρή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι συνεχείς έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και η καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς είναι πλέον επιτακτικά.

Η πρόληψη… παραμένει το σημαντικότερο μέσο ώστε τα στατιστικά των επόμενων ετών να αποτυπώνουν ακόμη πιο θετική εικόνα για ην Κρήτη και συνολικά για την χώρα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ